Jonatan Giráldez, en directo: Sigue la rueda de prensa sobre su futuro

Disfruto mucho de lo que hago cada día, estoy muy feliz de poder ser entrenador de este equipo. No miro el reloj. Y quizás la decisión más cómoda es seguir haciendo lo que ya hago. Pero me ha pasado otras veces, como en la selección catalana, y el estímulo que me viene me empuja a salir de la zona de confort. Seguro que me ayuda a ser mejor persona, profesional. La decisión es muy difícil pero a nivel personal seguro que es la mejor.