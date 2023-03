Jana Fernàndez: Un sueño de niña cumplido

La canterana, culé desde la cuna y después de haber pasado por todas las categorías inferiores del Barça hasta consolidarse en el primer equipo, pudo por fin debutar en el Camp Nou "Estoy feliz, todavía me parece irreal, no soy consciente de lo que he vivido esta tarde"

Jana Fernàndez no se acuerda de la primera vez que pisó el Camp Nou. Era tan pequeña y había ido tantas veces a animar a su equipo, que estos recuerdos se han ido diluyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, hay otras primeras veces que nunca se olvidan. Y el día de su debut como futbolista en el templo culé lo tendrá grabado en la memoria para siempre.

Una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, la peor lesión para una futbolista, le arrebató este sueño de niña la pasada temporada. "Es un día muy especial porque podemos abrir muchas puertas a todas las niñas que sueñan con jugar en un estadio lleno. Yo era y soy una de ellas, y aunque no podré ayudar a mis compañeras en el campo, lo haré junto a todos vosotros, afición", decía antes de que su equipo hiciese historia ante el Real Madrid el 30 de marzo del año pasado.

Tuvo que vivir Jana los dos récords de asistencia en el Camp Nou desde la grada, con sus compañeras y amigas del alma Bruna Vilamala y Cata Coll. Pero nunca perdió la sonrisa. Y el miércoles, ésta brilló más que nunca.

Ovación del Camp Nou

Corría el minuto cincuenta del partido de cuartos de final entre el Barça y la Roma y Giráldez llamó a calentar a Geyse, Engen, Bruna... y a Jana. Lo había imaginado tantas veces... Y por fin había llegado el día. El técnico realizó primero los tres otros cambios y se guardó el de la central para unos minutos más tarde. Para hacerlo solo y que Jana pudiese disfrutar de su momento.

Jana Fernàndez en el Camp Nou | Instagram

Los 54.667 espectadores que acudieron al Camp Nou se pusieron en pie para ovacionarla a su entrada. "Estoy feliz, he podido cumplir un sueño y todavía me parece irreal, no soy consciente de lo que he vivido esta tarde", decía Jana, con su particular sonrisa de oreja a oreja, al término del encuentro, "cuando vuelva a verlo en vídeo, dentro de unos días o en unos años, voy a darme cuenta de todo lo que me ha costado llegar hasta aquí".

La emoción de su familia

En la grada, su familia. Apoyo incondicional desde que la canterana entró en la Barça Academy y en cada una de sus etapas en la Masia hasta consolidarse en el primer equipo. Pero sobre todo, durante este último año que ha sido el más duro de su carrera.

Jana, con su familia en el Camp Nou | Instagram Jana Fernàndez

Su madre, Loli, se emocionó al ver a Jana saltar al campo. "Lo viví con muchos nervios y sobre todo emoción", nos cuenta a SPORT, "ha sido un año muy duro para todos pero juntos lo hemos superado; nunca nos hubiésemos imaginado vivir algo así, fue increíble y un sueño hecho realidad". ¿Y ahora, qué? "Mantener los pies en el suelo y a seguir trabajando". Seguro que vivirán muchas más noches así.