El gol de Bronze vale oro ante la rebelión de la Real Sociedad

El conjunto donostiarra golpeó al filo del descanso con un tanto de Le Guilly Las azulgranas remontaron en el segundo tiempo con dos acciones a pelota parada culminadas por Marta y Bronze

No fue el habitual camino de rosas para las de Jonatan Giráldez. En un partido competido hasta el final, el Barcelona superó un día torcido a base de profesionalidad y experiencia. Marta Torrejón y Lucy Bronze, dos laterales curtidas en mil batallas, desatascaron desde la estrategia un encuentro que se puso muy cuesta arriba con el 0-1 de Le Guilly. El líder mantiene su condición de invicto y doblega a una Real Sociedad que dejó muy buenas sensaciones en el Johan Cruyff.

FICHA TÉCNICA Liga F FCB 2 ________________ 1 RSO ALINEACIONES Barcelona Paños; Marta, Codina (Bronze, 74'), Mapi León, Núria Rábano (Crnogorcevic, 46'); Patri, Aitana, Walsh; Paralluelo (Rolfö, 46'), Oshoala (Geyse, 46'), Pina (Mariona, 46'). Real Sociedad Nanclares; Le Guilly (Maddi, 82'), Tejada, Vanegas, Jacinto (Etxezarreta, 82'); Gaby, Gemma; Cecilia, Eizaguirre (Iris, 59'), Franssi (Mirari, 76'); Jensen (Amaiur, 59'). Goles 0-1 M.44 Le Guilly. 1-1 M.62 Marta Torrejón. 2-1 M.89 Bronze. Árbitro Martínez Martínez. TA: Aitana, Paños; Tejada Campo Estadio Johan Cruyff. 4.559 espectadores.

La valentía donostiarra se le indigestó al Barça, acelerado al ritmo de Oshoala. La nigeriana, hiperactiva, rompió bien al espacio en dos acciones que achicó bien la retaguardia 'txuri-urdin'. Las azulgranas estaban incómodas, con la Real Sociedad desconectando a Patri, Walsh y Aitana, y una presión muy alta y agresiva de Franssi y Jensen sobre Codina y Mapi. El plan pergeñado por Natalia Arroyo no tenía fisuras y cerca estuvo de plasmarse en el marcador en un pase atrás comprometido de Nuria Rábano que Jensen desperdició.

El Barça se atascaba en un émbolo de camisetas blanquiazules y el peligro catalán se limitaba a acciones individuales. Salma dispuso de tres pisando área, una de ellas tras un magnífico giro y disparo al que le faltó centímetros de precisión. También la tuva Aitana en una conducción característica con el balón pegado a la bota. La defensa guipuzcoana, con Vanegas y Nanclares, salió de nuevo airosa.

La Real Sociedad aceleró el pulso culé en una interminable carrera de Franssi al contragolpe. La finlandesa tuvo mucho tiempo para pensar y Paños le ganó la partida psicológica cuando el gol parecía inevitable. El 0-1, sin embargo, subió al marcador justo antes del intermedio. Jensen se apoyó en Gaby y ésta descargó para que Le Guilly, incorporada desde el lateral, cruzara con la derecha ante la salida de la guardameta alicantina. La insistencia vasca encontraba recompensa.

Cuatro cambios de golpe. A Jonatan Giráldez no le gustó un pelo el rendimiento de la primera mitad e intervino tras el descanso. Rolfö, Mariona, Crnogorcevic y Geyse relevaron a Pina, Oshoala, Salma y Rábano. La metamorfosis del equipo fue notable, mucho más reconocible y dominador, con Aitana y Patri moviendo los hilos, y mayor profundidad con Crnogorcevic y Rolfö. El empate no se resistió. Córner ejecutado desde el costado izquierdo por Mapi León y Marta Torrejón, a la segunda y en protestada posición por las realistas, superaba por alto a Nanclares.

Llegaba al límite físico el cuadro de 'La Bella Easo', aunque sus prestaciones no disminuyeron y gozaron de dos acciones para recuperar la ventaja. Jacinto definió por encima del travesaño un pase de la muerte de Cecilia Marcos. Y ya en el 80' Mapi León salvó en línea 'in extremis' un remate de Mirari. Las azulgranas también la habían tenido tras una carrera de Crnogorcevic que Geyse no culminó, en un final trepidante y donde el corazón tomó las riendas con el oxígeno marcando la reserva en el cerebro.

Apretó los dientes el Barça viéndose contra las cuerdas. Rolfö probó fortuna con un disparo envenenado que Nanclares envió a saque de esquina. Fue el principio del fin. En una acción calcada a la del empate, Mapi sirvió el córner al segundo palo y allí apareció la frente de Lucy Bronze para anotar un tanto que vale oro. El líder no afloja.