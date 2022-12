Giráldez: "Lo importante es llegar bien a marzo, que es cuando se juega el título"

El objetivo era la clasificación como primeras y lo hemos conseguido jugando muy buenos partidos" "Ha sido la mejor segunda entrada de la historia de la fase de grupos y la primera también la tenemos nosotras"

Jonatan Giráldez se mostró muy satisfecho de la forma en la que el Barça cerró su clasificación para cuartos de final de la Champions League, con una nueva goleada ante el Rosengard (6-0). "Hemos entrado muy bien al partido. Es muy importante crear ocasiones y marcar diferencias en el marcador rápido. Sabíamos que ellas ya han acabado la Liga y que a nivel competitivo estábamos mejor y en la segunda parte hemos salido igual", resumió el técnico blaugrana, que se congratuló de "haber podido dar descanso a futbolistas que tenían mucha carga y dar oportunidad a futbolistas que tenían menos minutos".

El entrenador del Barça quiso poner en valor lo que está haciendo su equipo, más allà de esa derrota en el Allianz Arena que sembró las dudas: "El objetivo era la clasificación como primeras y lo hemos conseguido jugando muy buenos partidos. Contra el Bayern no tuvimos el mejor inicio, pero son errores de los que se aprende y después de aquel partido, la reacción que hemos tenido ha sido muy buena. En la Liga el objetivo era ganar todos los partidos y en la Champions League solo nos supera el Chelsea, que tiene un empate a la espera de su partido de mañana contra el PSG". Con todo, Giráldez recordó que "lo importante es llegar bien a marzo, que es cuando se juega el título".

El preparador blaugrana agradeció a la afición el apoyo que, una vez más, brindó a su equipo: "Tiene mucho mérito la gente que ha venido a las 9 de la noche a un partido contra el Rosengard. Ha sido la segunda mejor entrada de la historia de la fase de grupos y la primera también la tenemos nosotras. En el Camp Nou somos muy fuertes, porque la afición nos da mucha energía".

Giráldez se congratuló de la buena adpatación que están teniendo las nuevas incorporaciones: "En una temporada con tantos cambios, me quedo con la adaptación que están teniendo las nuevas incorporaciones, teniendo en cuenta que tenemos una forma muy especial de jugar. Nos están ayudando mucho y esta integración me hace ser optimista. También me quedo con la capacidad de las jugadoras de reconocer que aún hay cosas que podemos hacer mejor".

El Madrid en el horizonte

Giráldez también analizó el duelo contra el Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España que se disputará el próximo 19 de enero. "El Madrid era uno de los tres rivales que nos podía tocar. Es un equipo que conocemos bien, contra el que hemos jugado muchas veces. Hemos ganado todos los partidos que hemos jugado, pero no nos confiamos, porque la Supercopa de España tiene un formato que no te permite errores", analizó el técnico del Barça, que no piensa aún en ese enfrentamiento: "Ahora tenemos unos días de descanso para desconectar y el descanso también és importante. Cuando volvamos ya pensaremos en este partido".