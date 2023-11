Giráldez: "Era importante empezar ganando"

El técnico blaugrana felicitó a sus jugadoras por el buen arranque ante el Benfica El estado físico de Alexia Putellas también fue una de las grandes preguntas en la sala de prensa del Johan

Inicio inmejorable del FC Barcelona en la defensa del título de Champions League. Las campeonas volvían al Johan Cruyff para reencontrarse con su afición en competición europea después de casi siete meses desde aquella comunión inolvidable en el Spotify Camp Nou ante el Chelsea en la semifinales de la pasada edición.

Más información Más información Tranquilidad con Alexia

Jonatan Giráldez, técnico blaugrana, felicitó a sus jugadoras por el buen arranque ante el Benfica: “Era importante ganar y no conceder ningún gol en contra. Hemos tenido un buen ritmo ante el Benfica y a nivel ofensivo nos ha costado adaptarnos. Hemos estado muy bien, las jugadoras han mantenido el ritmo que necesitábamos durante todo el partido. Muy contento por la primera victoria”.

El estado físico de Alexia Putellas también fue una de las grandes preguntas en la sala de prensa del Johan. La capitana tuvo que retirarse tras la primera mitad por precaución, según anunció el club. Giráldez puntualizó que “el doctor me ha dicho al descanso de hacer el cambio, no tengo mucha más información. Tenemos que esperar a las pruebas para ver qué tiene exactamente y ya se informará sobre ello”.

Sobre el clásico ante el Madrid, el técnico culé valoró la buena dinámica del equipo: “Las últimas semanas de entrenamiento han sido muy buenas, las mejores. Creo que la imagen del equipo ha sido muy buena y llegamos bien al clásico, descansadas, con energía favorable y la intensidad que estamos teniendo. Ahora toca descansar, volver a entrenar al máximo, preparar el partido de la mejor manera posible, intentar ganar el clásico, porque para nosotras, la afición culé, es uno de los partidos más importantes de la temporada”, finalizó.

AITANA BONMATÍ, LA MEJOR DEL PARTIDO

La flamante ganadora del Balón de Oro y mejor jugadora del planeta fue la encargada de analizar el estreno europeo en zona mixta. La centrocampista definió el triunfo como “una buena victoria del equipo, queríamos empezar bien esta Champions, es especial arrancar así ante nuestra afición y ante Europa”.

La catalana, autora de dos goles, quiso restar importancia a su actuación: “Un partido bueno no se tiene que definir por los goles, hay muchas más cosas que engloban todo el choque y no me gustaría solo focalizarme en ellos”.

Finalmente, la ‘14’ no quiso olvidarse del duelo del domingo ante el Real Madrid: “Tendríamos un problema si no tuviéramos ganas”.