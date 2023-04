Giráldez: "Hemos sufrido cuando había que sufrir, pero hemos conseguido lo que queríamos"

El técnico blaugrana destacó que "hicimos un llamamiento y la respuesta ha sido excepcional; la afición ha estado de diez antes, durante y después del partido" "Hansen está en el escalón más alto; la veo cada día y sé el nivel que tiene, es de las mejores del mundo en desequilibrio y uno contra uno"

Jonatan Giráldez, técnico del FC Barcelona, destacó que su equipo volvió a ser superior al Chelsea en el partido de vuelta disputado en el Spotify Camp Nou, aunque reconoció que después del 1-1 se produjeron unos momentos de incertidumbre. Según apuntó en la rueda de prensa posterior al partido, "estoy muy contento por el equipo, por el club y por la afición, y muy agradecido por el apoyo que no han dado. El ambiente ha sido muy competitivo. Hemos sufrido cuando había que sufrir, pero hemos conseguido lo que queríamos. Ahora tenemos unos días para descansar y recuperarnos. Estamos contentos y celebraremos la clasificación, porque es mérito de mucha gente".

Al analizar el encuentro, el entrenador vigués comentó que "hasta el minuto 55 o 60 he visto que el empate les valía. Tras su gol han sido más agresivas en la presión. Hemos encajado el gol demasiado pronto y hemos pasado unos momentos difíciles. No solo era una cuestión de fútbol, sino que había que competir. Se necesitaba dar esta versión a la que no estamos acostumbrados".

Giráldez afirmó que "cuando te clasificas para la final sabes que no es fácil y que tienes que dar tu mejor versión. Hemos estado bien en diversas facetas y en el cómputo global hemos dominado con el balón en bastantes fases".

APOYO TOTAL

El técnico blaugrana agradeció el apoyo de la afición. Según recordó, "se han visto más bengalas que el año pasado. Estoy contento y agradecido. Hicimos un llamamiento y la respuesta ha sido excepcional. La afición ha estado de diez antes, durante y después del partido".

Giráldez reconoció que Hansen, autora de los dos goles que han permitido que el Barcelona se plante una vez más en la final de la UEFA Women's Champions League, "está en el escalón más alto. La veo cada día y sé el nivel que tiene, es de las mejores del mundo en desequilibrio y uno contra uno. Estoy contento por ella, porque ha sido una temporada difícil por la lesión. El trabajo qiue ha hecho le ha permitido llegar a un buen nivel al momento decisivo de la temporada".

Recordando el partido de ida, Giráldez comentó "fuimos mejores y el resultado fue corto. Hoy también lo hemos sido por ocasiones generadas. Hemos dominado la mayor parte del partido. No he tenido la sensación de que ellas fueran a por el partido. La reacción tras su gol les ha acercado a ellas a la eliminatoria, pero solo eso".

ARSENAL-WOLFSBURGO

Al pronunciarse por el resultado de la otra semifinal (Arsenal y Wolfsburgo disputarán el próximo lunes el partido de vuelta con un 2-2 provisional), Giráldez se limitó a decir que "deseo que se clasifique el que lo merezca. Iré al campo para analizar el partido y felicitaré al que se clasifique. Nos veremos en la final".

Por último, el técnico blaugrana reconoció que no quiso arriesgar dando entrada a Alexia Putellas. Según explicó, "tenía la sensación de que el partido estaba demasiado abierto y el ritmo era alto. Volver sin haberse probado antes era demasiado arriesgado. Intentaremos que en el próximo partido la veamos sobre el césped".