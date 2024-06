Giráldez: "Lo que falta en España es un proyecto"

En la tercera entrega de la entrevista de SPORT a Jonatan Giráldez en Galicia, antes de cruzar el charco, el hasta ahora técnico del FC Barcelona, que ha marcado una época en el club azulgrana, explica su nuevo proyecto en Estados Unidos al frente del Washington Spirit.

El vigués nos habla de su nuevo equipo, la metodología, la visión de Michele Kang... y también de lo que falta en España. "No sabemos cómo vamos a estar en tres años".

¿Qué te espera en Washington?

Cuando me surgió la oportunidad, para mí había unas cosas que tenían que darse sí o sí para aceptar. A nivel de ‘staff’, de proyecto, de plantilla, de metodología de entrenamientos… Y se me permitió poder invertir en ello. Creo mucho en la metodología de alto rendimiento, en tener un ‘staff’ competente que pueda estar a la altura y dar salida a todo lo que necesitan las jugadoras, y para mí tener esto en un equipo profesional es básico.

¿Cómo es?

En Washington vamos a tener un ‘staff’ súper poblado, con más de treinta personas que trabajan exclusivamente para las jugadoras. Se ha fichado gente de diferentes países que son primeras espadas en lo suyo, gente con mucho conocimiento y experiencia. Y después la posibilidad que me han dado para fichar a algunas jugadoras que estén acorde a lo que yo necesito en base al equipo que tengo para crear esa identidad del Spirit, potenciando las jugadoras que ya están allí y también con otras que pueda traer de otros equipos.

El gran proyecto de Michele Kang.

Tiene una visión súper potente del crecimiento del fútbol femenino y creo que esto es muy importante. Hacen falta personas de este perfil que inviertan no solo en recursos económicos sino personales para que el fútbol femenino pueda elevarse a otro nivel. En el último partido que jugaron hicieron sold-out, con 20.000 personas en el estadio. Y esto es gracias a la inversión en un departamento comercial que puede vender el producto.

Jonatan Giráldez atendió a SPORT en Galicia antes de marcharse a Estados Unidos / Marta G. Brea / Faro de Vigo - SPORT

¿Qué tiene Estados Unidos?

Es un país espectacular, una liga muy competitiva que se está vendiendo muy bien, hay un proyecto a largo plazo, una inversión de 300 millones de dólares para los próximos cinco años… Y todo esto me apetecía y me hacía ilusión. Voy a intentar aprender lo máximo posible de ello, porque esté el tiempo que esté, seguro que cuando acabe allí voy a ser mejor entrenador y mejor persona.

¿Y qué pasa en España?

La clave está en el proyecto. No sabemos lo que va a pasar en los próximos tres años. ¿Seguiremos jugando en campos donde no hay grada? ¿Seguiremos jugando en campos de césped artificial? ¿Seguiremos con estas condiciones? Yo he ido a campos donde no hay vestuario para el ‘staff’. ¿Seguiremos con este nivel de arbitrajes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar para que todo sea profesional? Y pasa lo mismo con los patrocinadores. Ha habido muchos problemas de pagos. O, por ejemplo, en las competiciones en las que hemos jugado, el Barça se ha gastado más dinero del que ha recaudado. Es muy difícil ser sostenible así.

Y no puedes ir hacia adelante.

Hay que tener un proyecto para los próximos tres y cinco años. Al igual que cuando estás en un equipo. Cuando estaba Markel, siempre hablábamos de la plantilla a tres años vista, qué jugadoras queríamos para trabajar con perspectiva de futuro.

Con las ligas, igual.

Desde mi humilde opinión, lo que falta aquí es un proyecto de futuro. Si se establecen de una vez unos criterios para que todo pueda crecer, el producto será más atractivo, los inversores pondrán más dinero, los derechos de televisión irán para arriba, la gente pagará más, verán más partidos. Pero mientras vayamos improvisando o estableciendo los proyectos de año a año, todo esto resta interés.

Es lo que está pasando en Inglaterra y Estados Unidos, ¿no?

Sí, ahí sí hay proyecto de futuro, se proyecta a largo plazo. Lo que ha pasado con Inglaterra, por ejemplo. Hay un porcentaje del presupuesto de los equipos masculinos que tienen que ir orientados al femenino. Ya está, eso es proyectar futuro. O en televisión, puedes ver los partidos prácticamente en todo el mundo. En Estados Unidos según la aplicación puedes ver los partidos en todo el mundo.

Y eso que aquí hay talento.

Hay muchísimo talento en España. Hay un nivel de jugadoras espectacular. La selección española es campeona del mundo. Es una oportunidad donde creo que sí que se han dado pasos, estoy convencido, y es verdad que se ha hecho un buen trabajo. Pero tenemos que exigirnos más para poder seguir creciendo