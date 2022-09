Giráldez: "Tenemos que encontrar la mejor versión del equipo durante todo el partido"

El técnico del FC Barcelona habló para los medios antes del partido de este sábado ante el Madrid CFF "No conozco si alguna de nuestras jugadoras irá convocada con la selección [española]"

El fútbol femenino está viviendo días grises por todo lo acaecido durante las últimas semanas: la huelga de las árbitras, la polémica con las sanciones por las tarjetas y la crisis en la selección española. Sin embargo, en el FC Barcelona las jugadoras han encontrado un 'refugio' donde evadirse de toda polémica y tanto ellas como el cuerpo técnico solo se centran en "los entrenamientos y la mejora" del equipo.

Así lo explico Jonatan Giráldez para los medios en la previa del partido de este sábado ante el Madrid CFF. Destacó que "si la semana pasada os dije que había sido una de las mejores semanas a nivel de entrenamientos, esta ha sido incluso mejor". El vigués aseguró que "no conoce" si alguna de las jugadoras será convocada por Vilda para los amistosos que la Roja disputará ante Suecia y Estados Unidos el 7 y el 11 de octubre.

En el caso de que se confirme que las quince futbolistas que comunicaron a la Federación que preferían no ir convocadas por "cuestiones de salud" -entre ellas, seis azulgranas-, reconoció Giráldez que "sí es algo que nos beneficiaría porque entonces las jugadoras no tendrían tanta exposición, tantos viajes y podríamos ajustar las cargas aquí a nivel de entrenamientos. Es algo que no depende de nosotras, veremos cuál es la lista, aquí vamos a preparar la semana con las que estén disponibles".

Aitana y Emma siguen sin recibir el alta; Salma y Paños, trabajo al margen

Aitana Bonmatí fue la primera en entrenarse. Lo hizo individualmente como parte del proceso de recuperación de las molestias que sufre en el cuádriceps. No estuvo en el entrenamiento Emma Ramírez, que sigue sin recibir el alta médica, y tanto Salma Paralluelo como Sandra Paños entrenaron al margen, que serán baja para el partido ante el Madrid CFF.

Sobre la aragonesa, que estuvo a punto de debutar en Vila-real pero finalmente se quedó en el banquillo, Giráldez aseguró que "arrastra molestias desde el final de la temporada pasada, algo que también tuvo en el Mundial sub-20. La estamos incluyendo poco a poco al equipo. Es joven y necesita adaptación. No ha mejorado mucho respecto la semana pasada".

El reto de marcar rápido

El Barça recibe este sábado a un Madrid CFF que, tras una temporada irregular el curso pasado en el que lograron la salvación, ha empezado su andadura en esta liga con buen pie y ha sumado seis de seis puntos. Para Giráldez, el reto es "encontrar la mejor versión del equipo durante todo el partido", porque, reconoce, "en los dos primeros nos ha costado arrancar".

Será el ultimo duelo antes del parón de selecciones y se disputará en un Johan Cruyff que ha vuelto a colgar el cartel de 'sold-out'.