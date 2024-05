El éxito del Infantil A femenino en la Primera División masculina

A lo más alto se llega desde la base, los cimientos. No existe el mejor equipo del mundo sin la mejor cantera. Y no se entiende el éxito actual del FC Barcelona sin el gran trabajo que se hace en su fútbol formativo, bajo la responsabilidad de Jordi Ventura. El filial azulgrana, el Barça 'C' y el sub-11 C han ganado la Liga en las últimas semanas y el Juvenil se mantiene líder, con dos puntos de ventaja, a falta de dos jornadas.

Más allá de los títulos y las clasificaciones, hay un equipo del fútbol base que no ganará la Liga pero que, no obstante, está firmando una temporada para enmarcar. Es el Infantil A, la generación del 2010, dirigido por Marc Almirall y Víctor Vilajosana. La primera vez que un equipo de fútbol base femenino del Barça aguanta la categoría en la Primera División masculina. Y no hay otro equipo femenino en España que lo haga, pues Catalunya es la comunidad con más licencias federativas para niñas.

Brillante temporada de un equipo que, a falta de dos jornadas, es séptimo en la tabla. Que fue capaz de ganar al Sant Vicenç dels Horts, segundo, en casa (2-1) y empatar en su campo (1-1), o de golear al Sporting Gavà, cuarto (6-1). Catorce victorias, dos empates y doce derrotas, con 75 goles a favor y 50 en contra. Y que son fieles al estilo de juego azulgrana en una competición en la que ellos ganan por fuerza. Solo tienen dos categorías por encima, en las que juegan el Infantil A y B masculino.

Generación prometedora

Todo un éxito. Además de la competición liguera, el Infantil A ha ganado, esta temporada, todos los torneos en los que ha participado con los mejores equipos de fútbol femenino de la categoría del estado, como la Nike Premier Cup en el Metropolitano, la Madrid Football Cup o la East Mallorca Girls Cup.

Una generación de la que hablan muy bien desde el club azulgrana, la Federació Catalana y la Selección Española, que ya ha llamado -en el primer año de la sub-14- a varias de sus jugadoras. La generación de Martina Palau, Ester Torres, Ainhoa Ponsa, Charlotta Ohlander, Lucía Grau, Paula Gardella, Ariadna Casanovas, Jana Muro, Noa Benito, Mariona Garcia, Elena Vizuete, Carla de la Concepción, Bruna Quintana, Lidia Gibert, Maria Rius, Paula Jiménez, Aissatou Traoré, Marian Lineth Ruiz, Laura Monfort, Lucía Carrillo y Jana Bagur. El camino es largo para llegar a lo más alto, pero se está haciendo un gran trabajo desde la base