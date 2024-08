Ewa Pajor, MVP del Gamper

Ramón Agenjo, consejero de Damm y patrón-director de la Fundación Damm hizo entrega en el Johan Cruyff del premio a la mejor jugadora del partido que enfrentó al Barça y Milan en una nueva edición del Gamper femenino. La goleadora Ewa Pajor, autora del 1-0, fue la futbolista designada como MVP del partido que ganó el conjunto que dirige Pere Romeu.

Pajor está llamada a ser una de las grandes estrellas del proyecto que lidera Pere Romeu. La delantera polaca es una garantía en el área y contra el Milan (2-0) lo volvió a mostrar. El primer gol del Gamper nació del toque dulce con la derecha de Graham Hansen que, con su centro, encontró la cabeza de la ex jugadora del Wolfsburgo. Pajor, de 27 años, se desmarcó de maravilla con un movimiento inteligente para ganar espacio y poder rematar con la testa de manera impecable.

Una delantera de gran clase

Además del gol, todos sus movimientos de apoyo y desmarque tienen sentido. Su experiencia y oficio le vendrán de maravilla a un Barça que siempre busca renovar sus recursos ofensivos con jugadoras que suben de la cantera o con fichajes diferenciales.

El perfil de '9' goleadora de Major suma nuevas características a una plantilla acostumbrada a disponer de jugadoras más versátiles pero menos rematadoras.

Pajor celebra su gol en el Gamper / EFE

Contra el Montpellier, la internacional por Polonia ya deslumbró con dos goles y un clínic de como interpretar la posición de '9'. En el Gamper se ganó merecidamente ser escogida la futbolista más destacada del torneo que organiza cada temporada el FC Barcelona.

Otro golazo de Alexia

Solo el golazo de antología anotado en el último minuto por Alexia Putellas con un golpeo majestuoso desde 40 metros pudo 'robarle' el MVP pero el hecho de que la de Mollet entrase en los últimos instantes del encuentro fue un elemento a tener en cuenta para designar a la atacante polaca como la mejor del partido, pese al gol imperial de Alexia.

Al final del partido, en declaraciones a TV3, Pajor se mostró "muy feliz de jugar mi primer partido aquí, lo he disfrutado mucho y lo importante es ganar". Sobre su rol, además de marcar goles la polaca confesó que "el entrenador me pide que sea la primera que ayude en defensa con mi presión y así lo hago" . Pajor es un fichaje que no ha necesitado adaptación para empezar a rendir.