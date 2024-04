Empieza la operación remontada: "Vamos a darlo todo"

Tras caer contra el Chelsea en el primer asalto de las semifinales en Montjuïc, las jugadoras del Barça aplaudían a la afición como muestra de agradecimiento. El Estadi Olímpic respondía, al unísono, con un fuerte '¡Sí se puede!'. Y con esto empieza ya la 'operación remontada'. Queda una semana y noventa minutos por delante.

"Estamos dolidas, porque no nos gusta perder", decía Irene Paredes al término del encuentro. “Es difícil, pero creo que en muchos momentos del juego hemos sido mejores. No hemos creado tantas ocasiones como estamos acostumbradas, pero son unas semifinales de Champions. Nos han metido ese gol, lo hemos intentado hasta el final...".

La quinta capitana del equipo, que ayer cumplía cien partidos con la camiseta azulgrana, quiso "transmitir tranquilidad, creo que se puede y creo que la afición también cree que podemos. Hemos visto como nos animaban, como nos cantaban ahora también, después del partido". Y añadió: "Hay cosas que mejorar, tenemos una semana para prepararlo y vamos a ir a ganar".

A por todas

En la misma línea habló Keira Walsh, "estamos convencidas de que el trabajo no está terminado y no fue por no intentarlo o porque no dimos el cien por cien". Y fue clara: "Vamos a ir a Londres a darlo todo por este club y por los fans. Queremos estar en otra final. Sabemos donde estamos, somos el Barça y vamos a ir allí a darle la vuelta".

Y Jonatan Giráldez tuvo la última palabra: "Lo único que tenemos que hacer es ganar. Confío en que todo está abierto para la vuelta, solo estamos en la mitad. Necesitamos que toda la gente que vaya a Londres nos anime. Tenemos la oportunidad. Quedan noventa minutos".