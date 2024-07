Ellie Roebuck: de la grada del Camp Nou a la portería del Barça

Entre los 98.559 espectadores que presenciaron en el Camp Nou, el 29 de agosto de 2007, la goleada del Barça al Inter de Milán en el trofeo Joan Gamper, había una niña rubia, inglesa, vestida de arriba a bajo con toda la equipación azul fluor, que celebraba por adelantado su octavo cumpleaños -y los goles de Ronaldinho, Giovani, Touré Yaya, Iniesta y Motta.

Era Ellie Roebuck (Sheffield, 1999) y hoy es portera del FC Barcelona. De pequeña, junto a su familia, solía veranear en España y siempre visitaba Barcelona y el Camp Nou. Aunque es socia y abonada del Sheffield United desde los cinco años -las raíces son las raíces-, la nueva guardameta azulgrana, procedente del Manchester City, siempre ha sido culé.

"Miraba todos los partidos, no se perdía ni uno", cuentan desde su entorno más cercano. Creció viendo el Barça de Guardiola. "They are different class", decía con catorce años. Y era "muy fan de Messi, pero en la camiseta siempre se ponía su apellido, Roebuck". A partir de ahora lo lucirá en una camiseta oficial.

Ellie Roebuck acudió al Gamper de 2007 en el Camp Nou entre el Barça y el Inter / SPORT

Un sueño cumplido

"Estoy muy ilusionada. Hacía mucho tiempo que esperaba esa oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí", confesaba para los medios del club el día de su firma oficial y las fotos. "Podría decirse que ahora ha encajado todo, era el momento perfecto para venir. Quiero ponerme a prueba y vivir una nueva experiencia. Y no hay sitio mejor donde hacerlo que aquí".

Aunque no sabe lo que es estar en el equipo, Ellie conoce bien al Barça y a alguna de sus nuevas compañeras. Keira Walsh -con quien compartió vestuario en el Manchester City y en la selección inglesa- es una gran amiga suya y alguna vez en estas dos últimas temporadas han hecho planes juntas por Barcelona, también con Ingrid Engen, y se la ha visto en el Johan Cruyff, como una aficionada más.

Keira Walsh, Ingrid Engen y Ellie Roebuck en Barcelona / Keira Walsh

De Manchester a Barcelona

Durante ocho años, desde el 2016 y hasta este verano, Roebuck ha estado defendiendo la portería del City, donde ha disputado 126 partidos y ha ganado una liga inglesa, tres FA Cup y tres FA Women's League Cup. Y once partidos con la selección inglesa, donde ha levantado una Eurocopa y dos Arnold Clark Cup. Su asignatura pendiente sigue siendo la Champions.

De hecho, en 2021, Ellie fue la guardameta de las 'sky blues' en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions que se llevó el Barça en el cómputo global (3-0 para las azulgranas en la ida y 2-1 para el City en la vuelta).

Recuperada de un accidente cerebrovascular

A finales de marzo de este año, cuando ya había firmado por el club azulgrana -aunque faltaba el acto de firma oficial junto el presidente y las fotos-, Roebuck anunció que había sufrido un accidente cerebrovascular en el lóbulo occipital -un infarto cerebral- y que por eso había sido alejada de los terrenos de juego.

Ellie Roebuck observando la maqueta del nuevo Spotify Camp Nou el día de su fichaje por el Barça / FCB

Afortunadamente, no hubo daños permanentes ni en la función cerebral ni en la vista. Estuvo varias semanas sometiéndose a pruebas de seguimiento, visitas con especialistas, y tuvo el respaldo de todo el equipo médico del City... y del Barça, que estuvo pendiente de todo su proceso en todo momento.

"Ahora ya se encuentra bien", aseguran. Trabajó al margen del grupo en su recuperación en sus últimos meses en Manchester y lo ha hecho también durante el verano con preparadores especializados. Está prácticamente a punto para unirse a su nuevo equipo que arranca la pretemporada el 1 de agosto, bajo las órdenes de Pere Romeu. Tiene muchas ganas de empezar y de volver a sentirse futbolista