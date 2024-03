Ellie Roebuck, futurible del Barça, supera un infarto del lóbulo occipital

La portera del Manchester City, Ellie Roebuck, ha informado a través de su cuenta personal de Instagram ha sufrido un infarto en el lóbulo occipital. La futbolista inglesa, tal y como ha informado SPORT, ha estado vinculada con el FC Barcelona y podría convertirse en guardameta del combinado blaugrana a partir de la próxima temporada como agente libre, dado que en junio finaliza su contrato como 'citizen'.

En el comunicado publicado ha expresado que está "preparada para darlo todo y estar de vuelta a lo que más amo, el fútbol". Para ponernos en antecedentes, Roebuck también explica que "no me sentía bien durante un tiempo, fui sometida a algunos tests y descubrieron que había sufrido un infarto en el lóbulo occipital", pero que, afortunadamente, "no tengo secuelas en las funciones del cerebro o de mi visión".

Ellie Roebuck es una de las porteras más prometedoras de Inglaterra, desde hace años. Se inició en el Sheffield, el equipo de su ciudad natal, y se incorporó al City a los quince años, hasta que firmó su primer contrato profesional en 2018. Ese mismo año debutó con la selección absoluta, fue la guardameta titular en los Juegos de Tokio y fue incluida en las convocatorias de Sarina Wiegman para la Eurocopa de 2022 y el Mundial del año pasado.

Roebuck llegaría a una portería con protagonismo repartido entre Cata Coll y Sandra Paños, actualmente, y una sola aparición de Gemma Font, en la Copa de la Reina. Paños ya ha confirmado que no seguirá en el Barça la próxima temporada y Gemma termina contrato al término de este curso.