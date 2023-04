Sigue en directo la rueda de prensa de Giráldez y Bronze

Giráldez : “Hemos estado pocas veces por detrás en el marcador en los últimos años. Son cosas que trabajamos en los entrenamientos para estar preparadas. Somos un equipo maduro mentalmente, estamos teniendo la capacidad de tener paciencia y ser menos impulsivas. En el fútbol no gana el que genera más ocasiones de gol, sino el equipo más efectivo. Y el que mejor se sobrepone a las adversidades”.

Bronze : “El Chelsea tiene a muchas jugadoras peligrosas en el uno contra uno. Es un aspecto a tener en cuenta, pero no será la primera vez que nos enfrentemos a un equipo de estas características. El Real Madrid, por ejemplo, también tiene extremos muy potentes. Lo importante es que defendamos bien colectivamente, como equipo. La conexión con las centrales, una estructura defensiva compacta, agresividad para recuperar balones... Todo esto será muy importante”.

12:42

¿Optimista con el regreso de Alexia en la vuelta?

Giráldez: “Que hayan viajado todas las futbolistas a Londres es una gran noticia. Que estén disponibles por primera vez en toda la temporada, también. Y más teniendo, en este caso, en cuenta que estamos hablando de la capitana. La presencia de Alexia nos da mucho futbolística y anímicamente. Creo que no toca hablar si soy optimista o no con su regreso en la previa de un partido tan importante. Nuestra prioridad es que juegue cuando esté en las mejores condiciones posibles. No debemos ponerle ningún tipo de presión”.