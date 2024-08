El Barça pone rumbo a Estados Unidos esta tarde para embarcarse en una nueva gira por el país norteamericano antes de arrancar su andadura en la Liga F.

El conjunto que dirige Pere Romeu disputará un amistoso contra el Bay FC el 27 de agosto en San José (California) -equipo en el que juega la exblaugrana Oshoala- y otro contra el Dallas Trinity FC (Texas) el 30 del mismo mes.

La expedición blaugrana viajará en un vuelo regular -de Delta- esta tarde y, a falta de conocer la convocatoria, Irene Paredes se quedará en Barcelona, ultimando su proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió con la selección española durante los Juegos.

"Allí tenemos tres sesiones de entrenamiento y dos partidos", dijo Pere Romeu en rueda de prensa tras el Gamper, "es una gira bastante 'express', y como han vuelto las olímpicas, la idea es intentar acelerar un poco el proceso de adaptación, competir contra unos equipos contra los que no estamos acostumbradas a jugar, y esto es muy positivo a nivel de adaptación, de competencia y de cohesión de grupo".

El viaje de las azulgrana a Estados Unidos está organizado por NSN (Never Say Never), empresa cofundada por el ex capitán del Barça, Andrés Iniesta.

Bruna, cedida al Brighton

El club blaugrana hizo ayer oficial que Bruna Vilamala jugará cedida en el Brighton de la Women's Super League esta temporada para seguir creciendo en la élite y acumulando rodaje.

Con los fichajes de Ewa Pajor y Kika Nazareth, a la canterana le ha crecido la competencia para esta temporada, y tanto ella como su entorno y el club creían que una cesión al club británico era la mejor opción para su presente y futuro. Su deseo sigue siendo el de triunfar en el Barça y este 'Erasmus' es una gran oportunidad para ganar confianza y demostrar lo que vale