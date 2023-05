El Barça de fútbol femenino, premio 'Culer femenino'

El conjunto de Jonatan Giráldez ganó la Liga de forma brillante y antes, en enero, logró la Supercopa Este sábado 3 de junio jugará la cuarta final europea de su historia con el objetivo de repetir el éxito de 2021

El primer equipo de fútbol femenino del Barça se ha ganado a pulso un lugar para la historia, pero falta ponerle la guinda al pastel. El conjunto que entrena Jonatan Giráldez recibe con todo merecimiento el Premio ‘Culer femenino’ y justo llega en los días previos a la cita más importante y decisiva de la temporada, la final de la Champions League de este sábado 3 de junio a las 16.00 horas.

Tercera final consecutiva

Será la cuarta final, la tercera seguida, de la principal competición europea para el equipo azulgrana y el objetivo es volver a saborear las mieles del éxito como hace dos años, en 2021, cuando las entonces entrenadas por Lluís Cortés arrollaron al Chelsea (0-4) en Göteborg con goles de Leupolz en propia puerta, Alexia de penalti, Aitana y Caroline Graham Hansen.

Las dos finales perdidas fueron ante el mismo rival, el Olympique de Lyon. La primera, en 2019, cuando cayeron por 4-1 en Budapest y la última, el año pasado. Las francesas vencieron por 1-3 en Turín.

El camino hacia Eindhoven en la presente edición ha sido prácticamente impoluto para las de Giráldez, a pesar de no haber podido contar con su capitana, la incomparable Alexia Putellas.

Encuadradas en el Grupo D, el Barça arrancó con un aplastante 9-0 al Benfica y su único tropiezo llegó en la cuarta jornada, cuando perdieron ante el Bayern Munich en el Allianz Arena por 3-1. El resto, todo goleadas, incluida la que cerró la liguilla en el Spotify Camp Nou ante el Rosengard (6-0).

La Roma de Vicky Losada fue la rival en los cuartos de final. Un gol de Salma Paralluelo dio ventaja a las azulgranas en el Olímpico y luego en casa, exhibición, goleada 5-1 y pase a las semifinales.

Para llegar a Eindhoven, era necesario superar el último obstáculo precisamente ante el Chelsea, un rival que trae muy buenos recuerdos. Graham Hansen marcó en Stamford Bridge, mientras que en el Spotify Camp Nou el partido terminó en tablas (1-1), y nuevamente, marcó la noruega.

El Barça se plantará en Eindhoven para jugar una final inédita ante el Wolfsburgo después de haber sumado ya esta temporada la Liga y la Supercopa de España, conquistada por el equipo azulgrana el pasado mes de enero frente a la Real Sociedad tras golear 3-0 en Mérida a la Real Sociedad, gracias a un doblete de Aitana y la sentencia a cargo de Oshoala.

El regreso de Alexia

Después de diez largos y duros meses de recuperación, el pasado 30 de abril volvió a enfundarse la camiseta azulgrana Alexia Putellas. Fue en los últimos minutos frente al Sporting de Huelva (3-0), el partido que certificó la consecución de un brillantísimo título liguero, celebrado a tres jornadas para el final y sin haber concedido hasta ese momento ni un solo punto. Fue la cuarta Liga consecutiva para las azulgranas, la octava de la historia y todo, concentrado en 12 años para certificar que son las indiscutibles reinas del fútbol femenino español.

La de Mollet pudo de esta manera volver a ponerse el brazalete de capitana, recoger de manos del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, el preciado trofeo y levantarlo al cielo del Estadi Johan Cruyff, la casa habitual, antes de compartirlo sobre el césped con todas sus compañeras y el staff.

Alexia ha regresado a tiempo para estar presente en Eindhoven y liderar al equipo hacia su segunda Champions League. Para ello, la centrocampista ha ido siguiendo un plan específico, dosificando los minutos con el objetivo de estar a tope el sábado.

La capitana, que recibió su segundo Balón de Oro el pasado octubre y el The Best este mes de febrero, fue incluida en el once ideal deFIFPro junto a Mapi León, Keira Walsh y Lucy Bronze, que se ha recuperado de la rodilla. Ellas, el resto del equipo y el cuerpo técnico honran el premio al ‘Culer femenino’. Se lo merecen.