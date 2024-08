El Barça empieza hoy la pretemporada

El tiempo de espera ha llegado a su fin y por fin arranca la pretemporada para las tetracampeonas. El 'nuevo' Barça de Pere Romeu vuelve hoy al trabajo, con las pruebas médicas y la primera sesión de entrenamiento.

Por la mañana, las futbolistas disponibles pasarán un exhaustivo examen en los servicios médicos del club. Una vez superadas y con el visto bueno, el grupo se ejercitará en su campo habitual de la Ciudad Deportiva, una sesión dirigida por primera vez por Pere Romeu.

Durante los primeros días el equipo combinará sesiones de preparación física, fuerza y sesiones de campo, y realizará trabajo en dobles sesiones.

Empezarán las jugadoras que no han acudido con sus selecciones este verano -Mapi León, Pina, Torrejón y Bruna- los nuevos fichajes -Ellie Roebuck, Kika Nazareth y veremos si Ewa Pajor, que sí jugó con Polonia- y un grupo de futbolistas de la cantera, a falta de conocer la lista definitiva.

El resto del equipo, las que han participado en partidos de selecciones y no estén disputando los Juegos Olímpicos de París, se incorporará el 5 de agosto.

El calendario

Los partidos de preparación confirmados hasta la fecha se dividen en dos partes. La primera, un amistoso contra el Hoffenheim en Alemania (10 de agosto a las 12.30h), otro a puerta cerrada contra el Montpellier en la Ciudad Deportiva (17 de agosto a las 19.00h) y el Gamper, el 23 de agosto (20.00h), en el Johan Cruyff, ante el Milan. Será también la presentación del equipo.

Y luego, la gira por Estados Unidos. Las azulgranas se medirán al Bay FC (27 de agosto) de la NWSL americana en San José y al Dallas Trinity FC (30 de agosto) en Texas, en una gira organizada por NSN (Never Say Never), empresa cofundada por Andrés Iniesta