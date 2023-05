El Barça cae derrotado en el último test y acaba con su racha

El conjunto azulgrana no logró remontar un 2-0 inicial del Madrid CFF y solo Alexia pudo recortar distancias Las culés mejoraron con los cambios y solo falló el acierto de cara a puerta en el segundo tiempo

Punto y final amargo a la temporada liguera. El FC Barcelona cayó derrotado a domicilio a manos de un gran Madrid CFF en el último test antes de la gran final de la Champions del 3 de junio. Las azulgranas no lograron remontar un doblete de Kundananji y sólo Alexia, que hizo su mejor partido tras la lesión, pudo recortar distancias nada más entrar al campo.

FICHA TÉCNICA Liga F MCF 2 ________________ 1 FCB ALINEACIONES Madrid CFF Ulloa; Pinillos, Cometti, Monica, Costa, Domínguez; Esteve, Araya, Ana González; Bonsegundo (Pardo 61') y Kundananji (Chanda 83'). FC Barcelona Paños; Torrejón (Jana 62'), Paredes, Mapi León, Crnogorcevic, Walsh (Engen 62'), Guijarro, Aitana; Geyse (Alexia 62'), Oshoala (Paralluelo 21') y Mariona (Pina 76') Goles 1-0, Kundananji (min.30); 2-0, Kundananji (min. 37); 2-1, Alexia (min. 66). Árbitra Elena Peláez Arnillas. Ha amonestado con amarilla a las locales Costa y Pardo y también a Geyse, Mariona, Mapi León y Claudia Pina, del Barça. Incidencias Jornada 30 de la Liga F. Estadio Fernando Torres.

Pistas sobre el once

Era el ensayo general a dos semanas de Eindhoven y Giráldez no dudó en probar su once de gala, aunque no salió bien. Con las bajas de Rolfö y Bronze -que son duda a día de hoy contra el Wolfsburgo- y la de Hansen -que se quedó en Barcelona recuperándose de un virus intestinal-, el técnico vigués apostó por Crnogorcevic en el lateral zurdo, Torrejón en el diestro y Geyse en banda derecha.

Sombras...

Más allá del resultado, con el que sería oportunista sacar conclusiones negativas, el partido del Barça dejó ver aspectos negativos a mejorar pero también alguno muy positivo.

Los dos goles de Kundananji -el segundo, tras una falta clara sobre Paredes que no pitó la colegiada- llegaron en acción de transición con la que la delantera ganó la espalda la defensa culé.

El Barça iba con pies de plomos para no lesionarse en un campo indigno de una Liga profesional y con un arbitraje que dejó mucho que desear. Sin embargo, Oshoala tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 20' por molestias en el muslo y Mapi terminó cojeando.

Pero también luces

Eso sí, la reacción del Barça con los cambios fue muy positiva. Demostró su superioridad y jugó prácticamente todo el tramo final en campo contrario. Solo falló el acierto de cara a portería, con una Patri que tuvo hasta tres ocasiones claras para empatar con la cabeza y una Crnogorcevic que también lo intentó.

Y, lo mejor, tanto Alexia -que jugó como falsa nueve- como Jana -que lo hizo de lateral en fase ofensiva y de tercera central en la defensiva- hicieron el mejor partido desde que volvieron de lesión. Eso siempre es una gran noticia.