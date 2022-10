El Barça-Bayern femenino apunta al Camp Nou

La Champions femenina volverá al Camp Nou. La intención del club azulgrana es que el duelo contra el Bayern se dispute allí una vez conocido el calendario El duelo ante el Benfica sería en el Johan Cruyff, mientras que el compromiso ante el Rosengard podría también disputarse en el coliseo azulgrana si las obras lo permiten

Una vez conocido el calendario completo de la fase de grupos de la UWCL, el Barça tiene decidido que la máxima competición de clubes de fútbol femenino vuelva al Camp Nou con un duelo por todo lo alto: el Barça - Bayern de la tercera jornada.

Con la actividad del Barça masculino en 'stand by' por el parón que provocará el Mundial de Catar, el Camp Nou quedará libre para acoger el partido contra el que será el gran rival por la primera posición del Grupo D. Será el 24 de noviembre a las 18:45h, en un horario que será nuevamente propicio para intentar repetir el ambiente que se vivió en los dos encuentros que se disputaron en el coliseo azulgrana la pasada temporada, ante Real Madrid y Wolfsburg y que congregaron 91.553 y 91.648 espectadores, respectivamente.

No será el único

La idea del club era que todos los partidos de la Champions femenina se disputaran este año en el Camp Nou, siempre que fuera posible combinar los encuentros del masculino y el femenino. No habrá problema en jugar el duelo ante el Bayern ni ante el Rosengard (21 de diciembre a las 21h) por el citado parón mundialista, -el duelo ante las suecas dependerá del avance de las obras-, pero no sucederá lo mismo contra el Benfica en la primera jornada de la fase de grupos. El Benfica visita Barcelona el 19 de octubre, pero el Barça masculino disputa su encuentro intersemanal de LaLiga solo un día después ante el Villarreal y, por descanso del césped, no se recomienda que ambos coincidan en el mismo escenario. Esa primera jornada deberá jugarse, por tanto, en el Estadi Johan Cruyff, casa habitual del Barça femenino.