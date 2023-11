Baño de masas de Aitana con la afición del Barça

La centrocampista tuvo un encuentro en la tienda oficial del club en Passeig de Gracia Cientos de hinchas hicieron cola para lograr un autógrafo, una foto, charlar con la jugadora y acariciar el Balón de Oro

Aitana Bonmatí se ha convertido esta temporada en la referente mundial del fútbol femenino. Elegida mejor futbolista de la pasada Champions League que el Barça conquistó en Eindhoven, contra el Wolfsburgo (3-2) y mejor futbolista del pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la centrocampista blaugrana fue galardonada el pasado lunes con el Balón de Oro, el primero de su carrera y el tercero consecutivo del vestuario del Barça, tras los dos conquistados por Alexia Putellas.

La catalana ya fue reconocida por la UEFA como mejor futbolista europea del año. Y también se llevará el The Best que organiza la FIFA. Aitana ofrecerá a la afición culé el Balón de Oro este domingo, en los prolegómenos del Barça-Sevilla correspondiente a la jornada 7 de la Liga F que se disputará en el Johan Cruyff a las 16.00 horas.

La centrocampista ha tenido este jueves un adelanto del reconocimiento de la afición culer, durante un encuentro organizado por el Barça en la tienda oficial que tiene en el Passeig de Gràcia. Un encuentro en el que ofreció el preciado galardón a todos los hinchas que se acercaron al establecimiento. Que no fueron pocos

Cientos de aficionados hicieron cola pacientemente ante la tienda oficial del club blaugrana para lograr un autógrafo y hacerse una fotografía con su ídolo. Y de paso poder acariciar ese Balón de Oro tan cotizado por todos los futbolistas del planeta.

Aitana atendió a todos y cada uno de los seguidores con su habitual simpatía. No tuvo inconveniente en charlar con esos aficionados que se acercaron hasta la tienda oficial del club y responder a sus preguntas. La centrocampista catalana estuvo especialmente atenta con los más pequeños, que la contemplan como lo que es, una auténtica estrellla.

La centrocampista demostró que no solo es una número uno sobre el césped. A sus 25 años, Aitana ya tiene un extenso currículum. Con el Barça ha conquistado dos Champions League, cuatro Ligas, cinco Copas de la Reina y tres Supecopas de España. Con la selección española, antes de la Copa del Mundo con la absoluta había liderado a la sub 17 y las sub 19 en el Europeo de la categoría.

Su liderazgo sobre el terreno de juego se traslada a la grada, donde Aitana es una de las futbolistas más queridas y reconocidas por la afición blaugrana. Y este jueves lo ha podido comprobar.

No es el único acto oficial que ha cumplido Atiana tras regresar a Barcelona tras su participación con la selección española en la UEFA Nations League. La centrocampista participó en el homenaje que le hizo el Barça en su Sant Pere de Ribes natal, posando con el Balón de Oro delante del mural creado por del artista FERT.ONE.