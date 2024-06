Ari Arias: "Soy quien soy gracias al Barça"

La etapa de Ari Arias en el FC Barcelona ha llegado a su fin. La delantera, pichichi de la división de plata con el filial dos años seguidos, cierra una etapa y buscará nuevos horizontes lejos de la capital catalana. Su llegada al club blaugrana no fue nada sencilla, salió del Real Madrid denunciando acoso laboral. En el Barça encontró un cobijo que le permitió volver a ser futbolista, lo que más anhelaba.

Con la salida de Oshoala en enero se incorporó a la dinámica del primer equipo, llegando a debutar, marcando y siendo convocada para la histórica final de la Women's Champions League ante el Lyon en San Mamés. Un recuerdo que la madrileña de 21 años mantendrá grabado en la retina hasta el fin de los días. Pero, como todo en la vida, nada es para siempre y dar un nuevo paso para afrontar nuevos retos. Eternamente agradecida por lo vivido en Can Barça, se despide una culé, ya, para toda la vida.

Pregunta: Ari, dime cómo has vivido estos últimos días hasta anunciar tu salida del Barça.

Respuesta: No han sido días fáciles, no me gustan las despedidas. Y como dije en mi carta, menos con gente que me ha tratado tan bien y que me ha hecho sentir tan bien. Sentía que era lo que mejor me venía para mi carrera. Las despedidas no son bonitas, pero como he dicho, pienso que era lo mejor ahora mismo.

¿Por qué crees que era lo mejor? ¿Por qué tomas esta decisión?

Al final no sabemos si es lo mejor o lo peor, la bolita de cristal no la tengo. Serán nuevas experiencias, cosas que ilusionan también.

¿Con qué te quedas estos dos años en Can Barça?

Me quedo con la gente, con la afición, con todo lo que envuelve al FC Barcelona, me parece que son todos increíbles

¿Y un momento?

Creo que la final de la Champions fue un momento muy bonito.

¿Consideras que hay un poco de tapón entre las jóvenes jugadoras y el primer equipo?

Están haciendo las cosas muy bien desde abajo. Había mucha comunicación entre el B y el primer equipo y eso era algo que hacía que te sientas como parte del primer equipo. Cuando subías arriba, no había ese cambio tan grande.

¿Te gustaría volver a la base en algún momento con una etapa ya más madura o no crees en segundas partes?

Sí, ahora mismo salgo, pero me voy muy feliz y nunca se sabe lo que te deparará el futuro, pero nunca se sabe.

¿Cómo ha sido la experiencia con Giráldez de entrenador?

Jona es una persona que sabe mucho de fútbol, que te ayuda un montón a ser mejor y nada. Si soy lo que soy ahora es por Jona, pero por todos ellos; incluso los del B, mi entrenador Oscar, todos. Es que diría uno por uno agradeciéndoles todo a todos lo que me han enseñado durante estos dos años, ha sido un montón.

Y de Pere Romeu, ¿qué nos puedes decir?

Yo llegué del B al primer equipo y ellos siempre han estado ahí para lo que he necesitado. El trato siempre ha sido bueno. Les deseo lo mejor para este año que viene.

Ari Arias durante la entrevista concedida a SPORT / Valentí Enrich

Tan joven y rodeada de futbolistas como Alexia, Aitana, Rolfö… Lo tuyo podría considerarse como un máster en la mejor universidad

Sabía con quién estaba, con las mejores. Miraba alrededor, las miraba una a una y decía ‘madre mía’. Pero también tenía que poner en valor lo que me había hecho llegar hasta allí, ¿sabes? Tampoco quería hacerme pequeñita, pero sí valorar y saber que estoy con las mejores y aprender sobre todo mucho de ellas.

¿Qué has aprendido de las goleadoras del equipo? Salma, Graham, Mariona…

Al final de cada una sacas lo bueno y pienso que con todo eso me quedo y me llevo para mí.

Cambiamos un poquito de tema. ¿Cómo de importante para ti es la salud mental en el deporte de elite?

Pienso que es de las partes, sino la más importante, para que tú puedas rendir en el campo. Si la cabeza no está bien y no funciona, al final, por muy buena que seas, no te van a salir las cosas. Es algo que está a la orden del día.

¿Crees que aún falta mucho camino por recorrer en cuanto a la visibilización de casos?

No, pienso que se le da la importancia que tiene, que es mucha. Desde dentro, los días que no estabas tan bien, se veían reflejados en el campo; igual con los días que estabas bien. Todo va ligado con la cabeza.

En cuanto a tu salida del Real Madrid, ¿te sentiste sola en algún momento o llegaste a dudar de si tenías razón?

No es si tenía razón, no. Yo lo que quería es ser futbolista. Sentía que no estaba bien, que no estaba disfrutando. Y al final solo busqué una salida que me hiciese mejor persona y mejor futbolista. Y pensé que el Barça era la mejor opción. Estoy súperagradecida, me he sentido una afortunada de estar donde estoy y futbolista que era al final lo que quería sentirme y que quiero ser.

Ari Arias en la entrada a la redacción de SPORT / Valentí Enrich

¿Y el cambio de Madrid a Barça?

Pues mira, pensaba que se iba a tomar peor, pero, la verdad, que bastante bien. No hice caso a las redes sociales y me enfoqué en mí. Yo quería ser futbolista y no entraba otra cosa en mi cabeza. Me limité a disfrutar y a ser feliz y en tomar el camino que yo en ese momento creía que era el más correcto.

Y de aquí sale ya una culé más.

Sí, sí (risas).

¿Qué sacas de positivo de aquella experiencia, de un cambio tan brusco? Si es que hay algo.

De todo saco algo positivo. Aquello me hizo estar hoy donde estoy. De todo quiero sacar algo positivo. Y si algo positivo saco es que hoy estoy feliz con lo que hago y estoy disfrutando de mi deporte.

¿Cómo llevas el alemán?

(Risas) Bueno, yo di 8 años de alemán en el colegio.

¿Ah sí?

Sí, sí, sí. Entonces bien. Todo es adaptarse a cosas nuevas y a ver.

Lo digo porque se rumorea que tu futuro club puede estar en Alemania, se habla del Wolfsburgo.

En unos días se sabrá. Quiero disfrutar, quiero seguir formándome, seguir aprendiendo y ya está.

Con ocho años de alemán no será muy complicada la adaptación, pero te reencontrarías con otra exblaugrana: Nuria Rábano.

Con Nuria tampoco coincidí mucho porque ella estaba en el primer equipo cuando yo estaba en el B. Alguna vez he hablado con ella y me parece una chica de diez.