Ari Arias se despide del Barça

Ari Arias pone punto y final -por ahora- a su etapa en el FC Barcelona. La delantera madrileña se despidió del club y de la afición culé tras dos años en el filial, con el que ha sido campeona de la división de plata y pichichi de la categoría en ambas temporadas.

"Hola Culers, no me gustan las despedidas y menos si se trata de vosotros", empezaba su mensaje a través de las redes sociales, acompañado de una foto celebrando su primer gol con el Barça. "Mi llegada a Barcelona no solo fue compleja, sino que también tuve que aprender a gestionar mis emociones para adaptarme a estar lejos de mi familia. Sin ellos y sin su apoyo no hubiese sido posible emprender este viaje".

Arias llegó al Barça procedente del Real Madrid tras una salida convulsa, víctima de abuso de poder y acoso laboral por parte de David Aznar y Ana Rosell. Y aquí volvió a sentirse feliz haciendo lo que más le gusta. "Muy pronto me hicisteis sentir como en casa. Siempre recordaré mi primer gol en el Gamper. Os estaré eternamente agradecida".

Aprovechó la ocasión, la ariete, para poner en valor "el apoyo y la confianza de todas mis compañeras y 'staff'. Quiero darles las gracias por hacérmelo más fácil, por hacer que el día a día sea mejor y por enseñarme algo nuevo cada día. Sin duda os llevaré siempre en el corazón. Nada es casualidad y os prometo que me lo he dejado todo por este escudo. Os llevaré siempre conmigo. Gracias, culers. Visca el Barça".

Ari, que termina contrato con el club azulgrana el 30 de junio, no ha anunciado cuál será su próximo destino, pero el medio alemán Braunschweiger Zeitung desveló el gran interés del Wolfsburgo por hacerse con sus servicios. Con el Barça B anotó 34 goles en 55 partidos en estos dos años y también ha tenido algunos minutos con el primer equipo: 5 partidos y 1 gol en Liga; 1 partido y 1 gol en la Copa; y unos minutos en la Champions, este año, contra el Benfica