Alexia Putellas: "Me veo jugando hasta los 37 o 38 años”

La capitana del FC Barcelona, Alexia Putellas, que recientemente ha renovado su contrato con la entidad azulgrana hasta 2026, aseguró que se ve "jugando bastantes años", incluso "siete u ocho más". Así lo comentó en una entrevista a los medios oficiales del club catalán. "Esta pasión te lleva a tener energía todos los días”, aseguró la molletense de 30 años, quien añadió que amaba profundamente su trabajo.

"Hasta los 37 o 38 (años) me veo jugando, evidentemente nunca sabes qué pasará; es fútbol, Pero me veo con mucha energía para seguir llevando mi mente y mi cuerpo al límite cada día”, subrayó Putellas, que renovó recientemente con el Barça hasta 2026. “Mientras siga así no me pondré una fecha para terminar”, explicó.

Con todo, la azulgrana, que ofrecía su primera entrevista después de hacer oficial su extensión de contrato una semana atrás, se mostró “agradecida” por la confianza y lo conseguido en el club, en el que es la máxima goleadora y la futbolista con más títulos, hasta 30. "Nunca hubiera imaginado vivir todo lo que me ha tocado vivir", agregó la capitana, que esta temporada ha levantado el primer póquer de títulos de la historia de la sección.

“A veces coincides con otras compañeras, o en la selección (española), y te das cuenta de que hay gente que aún no ha jugado una final o no ha ganado ningún título y te sientes muy privilegiada”, relató.

Buenos, pero también malos momentos

Sin embargo, Putellas también recordó los momentos duros que le han tocado vivir estas dos últimas temporadas, después de encadenar dos lesiones que la apartaron de los terrenos de juego durante varios meses. "Las lesiones te llevan a sentir que cuando no lo estás (lesionada), esos son los mejores momentos. He vivido muchas cosas, pero ahí es cuando agradeces tu trabajo", reflexionó.

Preguntada por todos los momentos que ha vivido en el club en el que milita desde hace doce años, resaltó los que no había sufrido ninguna lesión y “los momentos clave” como los llenos “en el Camp Nou y las finales de Liga de Campeones, las que hemos ganado”.

La futbolista de 30 años, viva imagen de la profesionalización del fútbol femenino, aprovechó para reclamar mejoras e inversión en el deporte practicado por mujeres, y recalcó que el Barça debía ser la referencia. "El Barça es el ejemplo perfecto de que al final acaba funcionando. Para que la industria funcione tiene que haber más ‘barças’”, comentó, agregando que si la oferta está a la altura, “hay demanda y la gente responde”.

“Nosotras controlamos lo que pasa dentro del campo, el espectáculo, pero hay cosas que no dependen de nosotras. Lo hemos tenido que reclamar (la profesionalización), pero no es nuestro trabajo reclamarlo”, sentenció. La centrocampista destacó el momento dulce que vivía el equipo, un combinado que aún está “en el camino del aprendizaje” pero también “en un momento muy maduro”.

El póquer de títulos, sin duda, supone un antes y un después en este equipo, que ella seguirá capitaneando hasta, como mínimo, el 30 de junio de 2026: "Espero seguir mucho tiempo aquí, en el Barça. De hecho, la renovación es porque sigo sintiendo eso, en el momento que no lo sienta daré un paso al lado”.