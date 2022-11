Alexia Putellas estrena su primer documental

La ganadora del Balón de Oro presentó este martes su docuserie ‘Alexia: Labor Omnia Vincit’ La azulgrana aseguró que "tenemos que luchar para que todo sea profesional y podamos centrarnos tan solo en jugar"

Alexia Putellas, la única futbolista dos veces Balón de Oro, presentó este martes su docuserie ‘Alexia: Labor Omnia Vincit’ (Alexia: El trabajo siempre triunfa), en el que se relatan los últimos meses de la jugadora del Barcelona, en los que ha vivido momentos álgidos, pero también otros menos agradables, como el conflicto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que sale a relucir.

“Las que empezaron tuvieron que luchar para que las dejaran jugar y ahora nosotras tenemos que luchar para tener mejores condiciones”, explica Alexia en un fragmento del documental en el que aparecen de fondo imágenes de la selección española.

La ‘première’ se celebró en el Teatre Lliure de Montjuïc (Barcelona), en la que asistieron muchas compañeras del Barça y de la selección española, además de los vicepresidentes económico e institucional del club azulgrana, Eduard Romeu y Maria Elena Fort, y el directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.

Estas declaraciones sobre la selección, Alexia las hizo antes de la Eurocopa del pasado verano. Por lo tanto, en ese momento aún no había sufrido su grave lesión de rodilla, España no había caído eliminada en los cuartos final de la competición y 15 internacionales no habían mandado la carta a la RFEF pidiendo mejoras, lo que ocasionó que no entraran en las siguientes convocatorias de Jorge Vilda.

“Tenemos que luchar para que todo sea profesional y podamos centrarnos tan solo en jugar, en rendir y en ganar, que es en lo que consiste la profesión de futbolista. También lo hacemos para las que vendrán. Esperamos que su energía sea 100% para jugar al fútbol”, sigue relatando Alexia en el documental.

Más adelante, expone lo que siente en una conversación con su madre: “Llevo años pensando en jugar ‘Champions’, Eurocopa, Mundial y Juegos Olímpicos. Pero después te paras a pensar y ves que no puede ser que valga cualquier condición para jugar la Eurocopa. Y no tan solo para jugar, lo que queremos es ir a ganarla”.

La serie-documental, que consta de tres capítulos, empieza con los récords mundiales de asistencia a un partido de fútbol femenino que el Barcelona logró ante el Real Madrid y el Wolfsburgo en la pasada Liga de Campeones y termina con la final perdida en Turín y la grave lesión que Alexia sufrió en la preparación para la Eurocopa. Además, trata sobre lo que supone para ella a todos los niveles ganar su primer Balón de Oro.

Uno de los momentos álgidos del documental es cuando Alexia se sincera ante la cámara en los días previos a la final de la Liga de Campeones que el Barcelona perdió en mayo ante el Olympique de Lyon. “Hoy estoy un poco hasta las narices”, sentencia.

“Estoy deseando que llegue ya la final. Estoy agobiada porque es el tramo final y aparecen muchas cosas. Rodajes, entrevistas del club, de fuera. Estoy deseando que termine ya la Champions y se olviden de que existes y que te dejen en paz”, admite la mejor futbolista del mundo.

La plataforma audiovisual HBO estrenará ‘Alexia: Labor Omnia Vincit’ este miércoles en España, Portugal y Latinoamérica.