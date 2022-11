Alexia estrena su docuserie 'Labor Omnia Vincit'

El Teatre Lliure de Barcelona acogió la presentación del documental que se podrá ver a partir de este miércoles "Quiero dar las gracias a mis compañeras, mi historia es la suya y su historia es la misma"

Alexia Putellas nunca ha sido muy amiga de los focos, los micros o las cámaras. Pero su fenómeno ya es imparable y, aunque en un principio no quería hacerla, ya tiene su propia docuserie, ‘Labor Omnia Vincit’, sobre su vida, su carrera y el camino que la ha llevado a ser la mejor futbolista del mundo.

Un año después de recibir su primer Balón de Oro, el Teatre Lliure de Barcelona acogió la presentación de la serie de Alexia. Primero, una alfombra roja -en realidad negra- por la que pasaron celebridades de todos los ámbitos: desde Buenafuente, que fue quien presentó el acto, artistas como Carlos Sadness o Rigoberta Bandini y deportistas como Bojan Krkic o Gemma Mengual. No fallaron a la cita sus compañeras: estuvieron Paños, Mapi León, Patri Guijarro, Rolfö, Engen, Jana, Bruna, Cata, Crnogorcevic, Pina y Salma, así como varias jugadoras del filial.

INVITADA ESPECIAL

Pero, sin lugar a dudas, el gran momento de la noche fue cuando su perra Nala, su fiel e inseparable compañera, apareció junto a Eli Segura y Alba Putellas, madre y hermana de la futbolista, lo más importante de su vida. Las cuatro posaron juntas y, después de una larga hora y media de fotos de todos los invitados, empezó la Premier.

HISTÓRICA

“Es verdad que no quería grabar ningún documental. No me gusta todo esto. Gracias por desvelar el secreto. Pero luego miré en la tele y realmente no había nada así, de mujeres deportistas”, explicó Alexia. Porque sabe que es pionera, referente para tantas niñas que, como ella, sueñan con ser futbolistas profesionales. Porque es la imagen de un equipo que está haciendo y está cambiando la historia. Y tenía que ser contada.

La docuserie, de tres capítulos, ya se puede ver a partir de hoy en Amazon Prime. La historia de superación de Alexia Putellas, la mejor futbolista del mundo.