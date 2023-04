Alexia: "Por fin puedo ayudar al equipo dentro del campo"

La capitana del Barcelona destacó que "ya tenemos la Liga en el bolsillo y queda el último objetivo" "No hay que marcarse ningún límite; tenemos más recursos futbolísticos y eso nos hace mejor equipo"

La centrocampista Alexia Putellas fue una de las grandes protagonistas de la victoria que el Barcelona consiguió en el Estadi Johan Cruyff ante el Sporting de Huelva, que permitió que el equipo de Jonatan Giráldez se asegurara matemáticamente el título de la Liga F. La capitana blaugrana disputó sus primeros minutos tras haber superado una grave lesión y se felicitó de que "por fin puedo ayudar al equipo dentro del campo".

En declaraciones a DAZN, la jugadora blaugrana agradeció el apoyo recibido durante todos estos meses de recuperación. "Aprovecho la ocasión para agradecerle a la afición que me haya ayudado en todos los partidos que he estado fuera, se han acordado de mí en el minuto 11. Ha habido momentos en los que estaba baja de ánimo y me costaba porque no podía ayudar al equipo desde dentro, y ellos me ayudaban y me animaban. Se lo quiero agradecer por el apoyo que la afición nos ha dado toda la temporada, no solo a mí sino con a todo el equipo. Ha estado ahí en todos los partidos. Ya tenemos la Liga en el bolsillo y queda el último objetivo", recordó.

Alexia destacó que "no hay que marcarse ningún límite. Hacemos bien en no ponerlo. Cada año los equipos van modificando cosas y nosotras también. Tenemos más recursos futbolísticos y eso nos hace mejor equipo".