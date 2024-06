Aitana presenta la 'Supercopa Bimbo': "Cuando veo lo que hemos conseguido, pienso que todo ha merecido la pena"

Aitana Bonmatí presentó, este jueves, la 'Supercopa Bimbo 3 de 11', una iniciativa del gigante del sector alimentario, patrocinador del FC Barcelona femenino, que busca reducir la cifra del 70% de las niñas de dieciséis años que abandonan el fútbol y el deporte.

La presentación contó, también, con la presencia de Olga Martínez, directora de comunicación del gruop Bimbo, y con Aitana Martínez, una joven futbolista del CE Europa que inauguró el acto con un discurso impecable para visibilizar la necesidad que sienten las niñas que quieren ser futbolistas de contar con apoyo, recursos y referentes.

"Yo no quiero abandonar, quiero seguir y quiero triunfar", dijo la pequeña Aitana. "Pero la realidad es que no confían. Las mayores son campeonas del Mundo y de Europa, pero para jugar en la élite necesitamos que confíen en nosotras, las jóvenes. [...] Mi sueño siempre ha sido ser jugadora profesional, pero hoy en día es muy difícil compaginarlo, con los estudios, con mis rutinas, vamos súper tarde a todo y esto implica que no descansamos".

Implicada con la causa

La Aitana 'mayor', Balón de Oro y campeona de todo con el club y casi todo con la selección -solo faltan los Juegos Olímpicos y la Eurocopa-, dijo que "por momentos me planteé dejar el fútbol, porque no veía un futuro y pensaba que no valía la pena. Pero hoy, cuando veo todo lo que hemos logrado, puedo decir que todo ese sufrimiento y estos malos momentos han merecido la pena".

También apuntó, la centrocampista azulgrana, que "la mujer tiene las cosas más complicadas siempre, en todos los trabajos, y podemos resignarnos y agachar la cabeza o aceptarlo y luchar para cambiarlo, y de esto trata esta iniciativa".

Aitana Bonmatí describió como algo mágico lo vivido en San Mamés / María Tikas

Hace unos meses, hablando de la irrupción de futbolistas como Vicky López, Martina Fernández, Giulia Dragoni o Lucía Corrales en el Barça, Aitana -que confirmó que no va a jugar más con el Barça esta temporada por su lesión- nos confesaba que ella no había tenido las mismas oportunidades que tienen ahora las más jóvenes, también porque la apuesta del club por el fútbol formativo es firme y creciente.

"Si formamos las jugadoras desde pequeñas, llegarán al primer equipo sabiendo jugar como lo hacemos en el Barça, entendiendo el juego y los conceptos, porque se habrán empapado de esto durante años", dijo la centrocampista culé. "La apuesta de un club como el Barça por el fútbol base manda un mensaje muy importante al mundo, porque buscan que las niñas puedan tener el mismo cmaino que los niños que llevan años en la Masia y que han triunfado y lo están haciendo".

La iniciativa de Bimbo

Olga Martínez, por su parte, quiso manifestar que "una compañía como Bimbo, que apuesta por el talento femenino, no podíamos quedar de brazos cruzados con un dato tan importante".

Y concluyó que el propósito del grupo es alimentar un mundo mejor, a partir de fomentar el deporte en edades tempranas, fomentar la salud y la nutrición y también el desarrollo del talento femenino"