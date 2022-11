La verdad sobre el incidente entre Aitana y Misa

Se ha hecho viral una imagen fuera de contexto tras el Clásico con Aitana y Misa de protagonistas La futbolista azulgrana saludó a todas las jugadoras del Madrid al inicio del partido, más allá de cualquier polémica con la selección

Un simple video, ni que sea de tres segundos, sirve para modelar y dar forma a un debate que no siempre se ajusta a la realidad al 100%. Así sucedió este domingo con la imagen que se ha hecho viral entre Aitana Bonmatí y Misa Rodríguez a la conclusión del Clásico femenino que terminó con goleada del Barça ante su gran rival por el título liguero (0-4).

En el video se ve a Misa acercándose a Aitana recriminándole algo y a la futbolista del Barça, darle la espalda y dirigirse hacia donde estaban sus compañeras sin prestarle mayor atención, con el consecuente enfado de la portera del Madrid. A partir de ahí, fantasía. Rápidamente se extendió la versión que se trataba de un desplante de la catalana hacia su rival rechazándole el saludo por lo sucedido en la selección española en las últimas semanas y la existencia de dos bandos, las futbolistas que han seguido acudiendo a las convocatorias de Jorge Vilda y las que no, 'las 15' -entre las que se encuentra Aitana- que pidieron no acudir temporalmente a la selección si no había cambios importantes en la gestión.

Y si bien es cierto que las futbolistas azulgranas están dolidas con sus compañeras madridistas, lo sucedido al finalizar el choque no fue más que una simple situación post-partido en la cual Aitana quiso evitar cualquier polémica ante una Misa que estaba visiblemente afectada por el resultado del Clásico -de hecho la portera canaria terminó el partido entre lágrimas de frustración-. El mayor ejemplo de que una cosa no tiene que ver con la otra es que la propia Aitana saludó a las futbolistas madridistas chocando el puño en los prolegómenos del partido y que otras de las '15' como Sandra Paños fueron las primeras en dirigirse hacia Misa cuando esta vio que Aitana se iba en otra dirección.