Aitana: "Hemos aprendido de todas las finales"

La centrocampista del FC Barcelona participó en la jornada de atención a los medios previa a la gran final de la Champions contra el Wolfsburgo "Estoy contando los días para que empiece a rodar el balón"

Aitana Bonmatí es una de las cinco futbolistas del FC Barcelona que participaron en la jornada de atención a los medios previa a la gran final de la UEFA Women's Champions League de este sábado contra el Wolfsburgo.

La centrocampista azulgrana no ocultó sus ganas de disputar este partido y se mostró con optimismo y prudencia.

¿Hay ganas de final?

Muchísimas. Los días se me hacen largos y hemos tenido mucho tiempo para preparar la final, algo que no me había pasado antes. Contando los días para que empiece a rodar el balón ya.

¿Prevés muchos cambios con respecto a las semifinales del año pasado?

Creo que ambos equipos vamos a ser muy diferentes. Tanto ellas como nosotras hemos aprendido; ellas de la ida, nosotras de la vuelta. Seguro que se ven cosas distintas, pero eso me lo quedo para mí [risas],

Has estado en las tres finales que ha jugado el Barça. ¿Cómo has cambiado desde 2019?

Hemos evolucionado mucho. Desde el aspecto mental, antes era una novedad, hasta el aspecto físico. Tanto mis compañeras como yo hemos hecho un cambio y estamos preparadas para jugar contra cualquiera. Hemos aprendido de todas las finales y las hemos disfrutado.

Y las entradas, agotadas...

No sé cuánta gente culé se desplazará a Eindhoven este año, espero que sean muchas, pero el apoyo de la afición volverá a ser clave, como lo ha sido en cada partido importante. Les debemos una.