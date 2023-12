Aitana Bonmatí: "Luchar por esto nos permite dejar unas condiciones mejores a todas las generaciones"

Aitana Bonmatí concedió una entrevista a 'VOGUE España' tras ganar el Balón de Oro el pasado 30 de octubre en la que la futbolista valoró qué supone un final de 2023 cuajado de victorias colectivas e individuales como el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el MVP de la Liga de Campeones, el Premio UEFA a la Mejor Jugadora de Europa o, el de mejor jugadora del Mundial, entre otros.

La catalana mostró su carácter ganador y la voluntad constante de ganar, una mentalidad que la ha llevado a día de hoy a convertirse en la mejor jugadora del planeta fútbol.

Conciencia sobre la magnitud de sus logros

Creo que no. Y eso es lo mejor. Me digo: ‘Está muy bien haber ganado este premio individual, pero ¿qué pasa? No pasa nada. A mí nadie me ha cambiado ni nada me va a cambiar’. Se trata de saber quién eres y qué quieres. No hay que magnificarlo. Nada de todo esto es tan importante. Todo dura muy poco, es como efímero. Cuesta mucho llegar a la gloria a nivel colectivo o individual, pero, una vez llegas, enseguida hay nuevos retos por delante. La vida no para. A veces, sí que te cuesta saborear y valorar todo lo conseguido.

Sobre la autoexigencia y la ambición personal

“Como Aitana me exijo intentar ser mejor día a día, pero lo hago porque quiero poner mi máximo rendimiento a disposición del grupo… Esa misma autoexigencia que me ha traído hasta aquí es la que también, a veces, me hace disfrutar poco”.

Sobre la sutileza en la reivindicación femenina ante conflictos del fútbol en 2023

“Es cierto que en este último año hemos sido precavidas a la hora de decir ciertas cosas, pero ha sido porque nosotras así lo hemos querido. Es decir, nosotras cara a cara sí que hemos dicho lo que pensábamos, pero no teníamos por qué decirlo públicamente. Más sabiendo cómo nos ha tratado cierta prensa. Por eso hemos elegido este camino y ya está. No ha sido porque tengamos miedo, sino porque hemos priorizado expresar lo que hacía falta a quien hacía falta. ¿Por qué tenemos que explicarlo también públicamente?. A veces, quieres llevar las conversaciones por cauces privados para que no desemboquen en un exceso de opiniones de terceros o para que nadie pueda malinterpretarse”.

Sobre las necesidades más imperiosas en la mejora de las condiciones de La Liga de fútbol femenino en España

“Está claro que, en cuanto a estructuras, falta mucho por hacer, o en cuanto a los campos de La Liga, por ejemplo. Seguimos jugando en instalaciones para las que no tengo ni calificativos. En la esfera salarial, evidentemente. Pero creo que estamos en el camino y está claro que hemos avanzado en estos últimos años.También es cierto que yo hablo desde una posición privilegiada porque estoy en un club que ha apostado por nosotras”.

Sobre la victoria en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda

“Creo que el Mundial va a suponer un antes y un después…Hay cosas que ya han cambiado, así que está claro que ha servido para algo. Es verdad que, a veces, sí que frustra un poco. Pero siempre digo que tenemos una responsabilidad muy grande y que el hecho de que nos haya tocado a nosotras luchar por esto nos permite dejar unas condiciones mejores tanto en el presente como de cara a todas las generaciones que vienen. Para mí, es importante aceptar que nos ha tocado vivir esta coyuntura y no verlo con negatividad, sino como una oportunidad”.