Yanis Rahmani, nuevo arma letal del Sabadell

El Sabadell ha cerrado la incorporación de Yanis Rahmani como su nuevo refuerzo para las próximas dos temporadas. El jugador francés, de 31 años, firma hasta el 30 de junio de 2027 y se convierte en uno de los fichajes más importantes del conjunto arlequinado de cara al nuevo proyecto en Liga Hypermotion.

Rahmani, nacido en Champigny-sur-Marne (Francia), llega procedente del Cartagena FC, donde ha sido uno de los futbolistas más destacados de la Primera RFEF durante la segunda vuelta de la temporada. Incorporado en el mercado de invierno, disputó 17 partidos y anotó 6 goles, mostrando una gran amenaza en ataque y una notable polivalencia que le permite rendir en varias posiciones ofensivas.

Formado en el País Vasco dentro de la cantera del Athletic Club de Bilbao, Rahmani comenzó a despuntar muy joven en la antigua Segunda División B. Defendió las camisetas del Leioa, Tudelano y Sestao River antes de dar el salto definitivo en el CD Mirandés, donde jugó dos temporadas, marcó 20 goles y logró el ascenso a Segunda División.Desde la campaña 2019/20, el atacante ha competido de forma ininterrumpida en la categoría de plata del fútbol español.

Ha vestido las elásticas de Almería, Lugo, Málaga, Eibar y Tenerife, sumando un total de 179 partidos, 13 goles y 14 asistencias en seis temporadas. El nuevo jugador arlequinado destaca por su capacidad para desequilibrar en las zonas ofensivas, su buen manejo del balón y su versatilidad. Puede actuar como extremo, segundo delantero o incluso como referencia en ataque, lo que ofrece múltiples alternativas tácticas al cuerpo técnico.

Con este fichaje, el Sabadell refuerza notablemente su parcela ofensiva de cara a la próxima temporada, incorporando a un futbolista contrastado, con hambre de minutos y con la ambición de ayudar al equipo a cumplir sus objetivos. Rahmani ya se encuentra en trámites para incorporarse cuanto antes a la disciplina arlequinada.