Xisco Campos toma el timón del Gimnàstic

Xisco Campos ya es oficialmente el nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona. El exfutbolista balear, capitán del heroico ascenso a Segunda División en la temporada 2014-15 y uno de los iconos más queridos por la afición grana, fue presentado este jueves en El Serrallo.

La puesta en escena tuvo un fuerte misticismo: el técnico posó en una embarcación cedida por la familia Palau. El presidente del club, Lluís Fàbregas, le dio la bienvenida definiéndolo como “el nuevo capitán del barco” y aseguró que su llegada “refuerza la apuesta por un proyecto con raíces del territorio”.

En su primera comparecencia, Campos insistió en que la construcción del bloque se sustentará en el esfuerzo diario. “Tenemos que crecer desde la humildad y desde la valentía”, señaló emocionado, recordando que para él Tarragona es su casa. Tras formarse en los banquillos junto a referentes como Vicente Moreno, Jagoba Arrasate y Martín Demichelis, asume el reto en una Primera Federación que “exige el máximo y cuidar todos los detalles”.

Kluivert, presente

La idílica presentación coincidió con el la comparecencia institucional de Fredrik Wester, pocas semanas después de abandonar el Consejo de Administración. El máximo accionista (41% de los títulos) rompió su silencio y cargó duramente contra el presidente Fàbregas: “No he abandonado al club; eso lo dijo un hombre al que le he pagado el sueldo durante cinco años”.

Wester desveló una deuda acumulada de 11,4 millones de euros, criticó la falta de estrategia y la baja ocupación del Nou Estadi (50%). Acompañado por Patrick Kluivert en la sala, el sueco presentó un plan estratégico para 2030 basado en disciplina financiera, rejuvenecer la plantilla y vender dos futbolistas al año para duplicar ingresos.