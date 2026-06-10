Xisco Campos, nuevo entrenador del Gimnàstic

El Gimnàstic ya tiene nuevo entrenador, Francesc Xavier “Xisco” Campos, que regresa a la que fue su casa durante seis temporadas, esta vez no para mandar desde el eje de la zaga, sino para liderar el proyecto deportivo desde el área técnica.

El club grana, después de no renovar a Pablo Alfaro, ha alcanzado un acuerdo con el balear para las próximas dos temporadas, vinculándolo a la entidad hasta el cierre del curso 2027/2028, una contratación avalada por el nuevo director deportivo, Tomeu Nadal. Junto a Campos, llega vtambién Álex García como segundo entrenador.

Campos encarna los valores de casta y coraje que el Nou Estadi exige a los suyos, siendo el capitán que levantó el histórico ascenso a Segunda División en la campaña 2014-2015. El de Binissalem asume el reto con una mochila cargada de experiencia formativa en los últimos años. Llega libre tras cerrar un provechoso ciclo de cuatro temporadas en la estructura del RCD Mallorca, donde ha crecido tácticamente.

En la isla, Xisco Campos dirigió al filial entre 2022 y 2024, para luego dar el salto como técnico auxiliar del primer equipo en LaLiga EA Sports hasta este mismo verano. Ese bagaje en la élite del fútbol español avala una apuesta institucional que busca recuperar el arraigo y la identidad.