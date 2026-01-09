Xavi Moreno, presentado en el Sabadell

El CE Sabadell ha presentado a Xavi Moreno como primer fichaje del mercado de invierno, procedente del Real Valladolid, una operación que refuerza el ataque del equipo de Ferran Costa con un perfil joven, vertical y con experiencia en el fútbol profesional.

Moreno, nacido en Torrelles de Llobregat hace 21 años, llega a la Nova Creu Alta tras una primera parte de curso en la que ha alternado el primer equipo y el filial del Valladolid. En el conjunto pucelano ha disputado partidos tanto en LaLiga Hypermotion como en Segunda Federación.

En su presentación, el extremo destacó el recibimiento y el contexto que ha encontrado en Sabadell. “Debemos seguir en esta dinámica. Me han acogido muy bien desde el primer momento y me han dado mucha confianza”, afirmó. Una confianza que considera clave en este momento de su carrera: “Lo que más me ha gustado es la confianza que me han dado desde el principio. Es lo que necesito ahora mismo”.

Formado en el fútbol base del FC Barcelona, Moreno fue quemando etapas en las categorías inferiores azulgranas antes de dar el salto al Real Valladolid, donde se asentó en el filial. En las dos últimas temporadas disputó 61 partidos de liga en Segunda Federación, firmando 9 goles y 8 asistencias, números que reflejan su impacto ofensivo desde la banda. Además, el pasado curso debutó en Primera División.

“Vengo con muchas ganas e ilusión. Estoy a disposición del equipo para cuando haga falta. Lo daré todo en el césped y haré lo que sé hacer”, aseguró el nuevo jugador arlequinado, que afronta el reto como una oportunidad para crecer y sumar minutos. “He aprendido mucho en el Real Valladolid y puedo aportar esa experiencia. Vengo con ganas de ganarme minutos en el campo. Sé que será difícil, pero voy a trabajar día tras día”, añadió.