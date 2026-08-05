Xavi Molina, el último mohicano tarraconense

Francesc Xavier Molina Arias acaba de sumar cuatro décadas y va a por su cuarta temporada en el Reus FCR. Defensa central o mediocentro, aporta la veteranía y el orden que le confieren dieciocho temporadas como profesional.

Aquel joven que debutó en el Reus Deportiu en 2008 regresó dieciocho años después. En ese césped dio sus primeros pasos en el fútbol profesional allá por 2008, y es aquí donde hoy, con la misma ilusión del primer día, a sus 40 años, cuando la mayoría ya ha colgado las botas, él se ata los cordones con la ilusión intacta para arrancar su cuarta temporada consecutiva en el Reus FC Reddis, donde su edad no es un problema sino una virtud.

Entre tanto, Xavi Molina esculpió su leyenda en Alcoy con un ascenso memorable, defendió el escudo del Atlético Baleares y se convirtió en el mariscal del Nou Estadi de Tarragona, sumando 174 partidos y marcando además nueve goles.

El freno de una lesión

Su pasaporte selló el frío de Bélgica en el KAS Eupen y la mística del Arcángel con la Córdoba del Califato, antes de iniciar el retorno a casa vía Badalona. Hoy, con la camiseta del Reus FC Reddis en Segunda Federación, sus estadísticas no son simples números. 77 partidos y solo una docena la temporada pasada debido a un maldito crujido en el tendón de Aquiles en octubre, alejado de los terrenos de juego durante 150 días, un golpe duro para cualquier futbolista. Sin embargo, Molina afrontó la recuperación con disciplina y regresó justo a tiempo para el tramo decisivo de la competición.

Suma un total de 484, a un paso de superar los 500. Junto a Xavi Jaime, Ricardo Vaz, Sandro Toscano y Andy Alarcón forma parte de la vieja guardia del equipo reusense.

En el campo no necesita correr de más; su juego se basa en la colocación, la anticipación y el liderazgo táctico. Es el auténtico termómetro del vestuario y el jugador que contagia carácter a sus compañeros en los momentos difíciles.