Xavi Escaich, nuevo director general de la AE Prat

La AE Prat ha dado un golpe de efecto en su estructura directiva con la incorporación de Xavier Escaich como nuevo director general. Escaich, de 57 años, llega al Municipal Sagnier después de seis exitosas temporadas al frente de la dirección general del CE L’Hospitalet, donde ha demostrado una gran capacidad de gestión.

Exfutbolista profesional con una notable trayectoria, Escaich se formó en clubes como UE Castelldefels, CF Gavà y Blanca Subur. Dio el salto al profesionalismo con el Gimnàstic, donde fue máximo goleador de Segunda B. Posteriormente defendió los colores del Espanyol (donde fue uno de los delanteros destacados de los 90), Sporting de Gijón, FC Barcelona, Albacete y Real Murcia, retirándose en 1998.

Licenciado en INEF, cuenta con un MBA en Dirección de Empresas y un Máster en Gestión Deportiva. Esta sólida formación académica, unida a su experiencia como jugador y directivo, le convierte en un perfil de élite para liderar la gestión del AE Prat.

El club potablava, que compite en Lliga Elit, busca con este fichaje reforzar su estructura directiva para impulsar tanto el primer equipo como el fútbol base.