Walid Meddeb, primer refuerzo invernal del Sant Andreu

La UE Sant Andreu ha alcanzado un acuerdo con el CD Tenerife para el traspaso de Walid Meddeb, que se convierte en el primer fichaje del conjunto cuatribarrado en el mercado de invierno. El delantero catalán ha firmado contrato por lo que resta de temporada y una más opcional, y se incorpora de inmediato a la disciplina del equipo dirigido por Natxo González.

Meddeb (Barcelona, 2003) llega al Narcís Sala tras su paso por el filial del Tenerife, donde ha disputado 11 partidos oficiales en la primera vuelta, acumulando 501 minutos y anotando un gol. Pese a su juventud, es un atacante con recorrido en el fútbol catalán y un perfil que encaja en las necesidades ofensivas del Sant Andreu.

Formado en la Fundació Grama, el delantero dio el salto al CF Badalona, donde dejó cifras destacadas en sus primeras temporadas como amateur, con 19 goles en 54 partidos oficiales. Su explosión definitiva llegó el pasado curso, cuando se proclamó máximo goleador de la Tercera RFEF en Catalunya tras firmar 18 goles en 30 encuentros con la FE Grama, a sus 21 años.

Rápido, potente y con buen instinto dentro del área, Meddeb es un delantero de área capaz de atacar el espacio y finalizar con solvencia. El Sant Andreu incorpora así un perfil joven pero contrastado en la categoría, con margen de crecimiento y hambre competitiva.