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Villote, último fichaje del Nàstic

"Decidí venir aquí porque es un equipo grande"

El lateral ya debutó ante el Cartagena

Víctor Villote, del Nàstic

Víctor Villote, del Nàstic / @NASTICTARRAGONA

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El lateral izquierdo Víctor Villote, de 22 años, ya es oficialmente jugador del Gimnàstic. Llega procedente de Las Palmas Atlético y se incorporó en el último día del mercado de verano. Presentado, el futbolista no ocultó su ilusión.”Quiero agradecer al presidente y a Tomeu la oportunidad y las facilidades desde el primer día. Tengo muchas ganas de que sea una gran temporada”, declaró.

Villote explicó cómo se gestó el fichaje. Estaba realizando la pretemporada con el primer equipo de Las Palmas cuando surgió la opción grana.”El mercado es un poco loco. Hablé con mis agentes y les dejé claro que, si salía, quería un equipo de gran entidad, un club grande.

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Empezaron las conversaciones con Tomeu y apreté para que se cerrara”, relató. A pesar de la llegada tardía, ya debutó ante el Cartagena. El nuevo lateral se define como un futbolista de alto ritmo: "Soy un jugador capaz de repetir esfuerzos". Nadal destacó su potencia, recorrido por la banda y llegada al ataque.

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