El Vilassar ocupará la plaza del Som Maresme

El Som Maresme no jugará a Tercera Federación y su plaza la ocupará la UE Vilassar, en aplicación del artículo 119 del Reglamento General de la RFEF, siempre que este último club cumpla con todos los requisitos exigidos en la categoría de Tercera Federación. El recurso interpuesto por Som Maresme no ha fructificado, por lo que no podría competir en Tercera RFEF.

Sergi Garrido, vicesecretario general de la FCF y secretario general en funciones, comunicó al presidente del Vilassar de Mar, Xevi Ramon, que habían sido desestimados los recursos del Som Maresme por las cantidades insatisfechas a algunos de sus antiguos empleados, a su vez que también se lo comunicó al Espanyol. El Vilassar, que será el segundo filial del Espanyol, era el mejor clasificado entre los descendidos el pasado curso.

El Som Maresme dispone de un plazo de tres días para formalizar su inscripción en la Lliga Elit. Tanto si es así como si no, se prevé una desbandada de jugadores de la plantilla del Som Maresme.