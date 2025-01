El Vilanova reduce su ventaja

El líder Vilanova i Geltrú cayó inesperadamente ante la Pobla Mafumet en un partido que no estuvo exento de polémica. Una derrota que le deja ahora con un solo punto de ventaja sobre el Vic.

El técnico Lluís Macià aseguró que la decisión arbitral que derivó en la expulsión de Semur en el minuto 48 determinó el desenlace del encuentro: “No me parece ni dudosa. Prefiero no decir lo que realmente pienso. La primera tarjeta no sé si ni es falta. Si se señala falta, nunca debe ser tarjeta. Y nada más empezar la segunda parte, por un choque por detrás en el medio campo, el árbitro decide cargarse el partido expulsando a Semur . Incluso ellos reconocen que no era de expulsión. Sólo le ha visto el de amarillo. Con 10 se nos ha complicado mucho el partido”.

Macià sintió impotencia: “La igualdad era máxima en el primer tiempo. La expulsión nos ha desestabilizado. Ellos son un muy buen equipo, que apuesta por el juego asociativo y contrarrestarlo con 10 cuesta más. El equipo está trabajando muy bien, por lo que me queda una gran sensación de impotencia. Lo hemos intentado, pero no hemos podido hacerlo en condiciones normales”.