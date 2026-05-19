Vilanova, despierta el gigante del Garraf

El CF Vilanova vive los días más brillantes de su historia contemporánea.Desde que Quim Reche asumió de facto el control total de la entidad en junio de 2023, relevando la etapa de Lafitte, el rumbo del club cambió porcompleto. Reche y su hermano Eloy identificaron un gigante dormido en la la begueria Garraf-Penedés, una ciudad de 70.000 habitantes que languidecía en una categoría absolutamente indigna para su verdadero potencial.

Con la firme convicción de que elmunicipio merecía un proyecto a la altura, ambos se implicaron a fondo. El mandatario decidió delegar su empresa familiar a su hermano para realizar una inmersión absoluta en el primer equipo y en el futbol base asumiendo todo el control, con el claro objetivode aprender el funcionamiento interno de la institución desde los cimientos.

El camino hacia el éxito requirió decisiones drásticas y pulso firme. Al llegar en Primera Catalana, el directivo se encontró con estructuras obsoletas y vicios del pasado. Su condición de ejecutivo ajeno al mundillo del fútbol lepermitió actuar con total libertad, libre de amiguismos o compromisos previos en un contexto de hábitos adquiridos.

Bajo esta premisa de máxima exigencia, Reche ejecutó una renovacion total de toda la direccion, coordinacion y administracion del club para adecuar el proyecto a la nueva realidad. La revolución no solo fue deportiva, sino profundamente corporativa. Se inyectó capital privado y se dio una vuelta radical a las finanzas mediantela captación masiva de patrocinadores, la venta de entradas y el merchandising. Actualmente, el Vilanova está limpio de cualquier tipo de deuda con una economía del todo saneada. El impacto de estas innovaciones ya es una realidad tangible en el césped y en las gradas.

De tu a tu con los grandes

El Vilanova compite hoy con colosos de la región como el Cornellà o L’Hospitalet, exhibiendo además el fútbol más vistoso y atractivo de toda la categoría con el sello de Genis Sampietro. El apoyo social se ha desbordado, respaldado firmemente por la alcaldía y por una afición masiva. Los históricos 2.500 espectadores que rugieron en el estadio frente al Cornellà evidencian que la imagen de la entidad es completamente diferente a la de hace tres años, cuando apenas había unos cientos de espectadores en las gradas.

A pesar del brutal desgaste personal y la presión constante que suponen gobernar un club, el balance actual es inmejorable. El Vilanova posee la escuela de fútbol base más potente de las regiones de Garraf y Penedès, erigiéndose en el gran referente formativo del territorio catalán. Y el equipo de Reche, aunque la eliminatoria está cuesta arriba, aún podría ser el primero en encadenar tres promociones y ascensos consecutivos.

Inspirado en los milagrosos casos de éxito del Eibar o el Huesca, el proyecto se fija un plazo de dos a tresaños para asentar al equipo en la Segunda RFEF y continuar escalando hacia elfútbol profesional. La transformación del Vilanova no ha hecho más que empezar.