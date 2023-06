Vilafranca y Vilassar seguirán en Tercera Federación

La Comisión Delegada de la RFEF confirmó las ligas de 18 equipos, por lo que ambos se salvarán del descenso a falta de confirmación de la FCF En otro orden, su permanencia significa también el ascenso a la Lliga Elit -la nueva Superlliga Catalana- de Lloret, Horta y Viladecans

Era un secreto a voces y este martes se confirmó: la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado el aumento de equipos en los 18 grupos de Tercera Federación, pasando de 16 a 18. Eso significa que, cumpliendo el artículo 119.6 del reglamento de la RFEF, en el catalán los inicialmente descendidos Vilafranca y Vilassar permanecerán un año más en la quinta categoría estatal. Gran noticia para los del Maresme, que hoy cumplían 100 años y el curso que viene celebran su centenario.

La buena nueva llegó con la circular de la Comisión Delegada de la RFEF, que anunció antes de lo previsto el OK al cambio en la competición. No obstante, aún falta la confirmación oficial por parte de la Federació Catalana de Futbol (FCF). La misma podría no producirse hasta el 30 de junio, fecha en la que el ente federativo que dirige Joan Soteras presentará el Pla de Competició 2023/24.

El ascenso del Sant Andreu a Segunda Federación ya había dado buenas noticias al grupo catalán, que ahora ve como al final sólo el Sants, que fue último, es el único descendido a la nueva Lliga Elit -inicialmente denominada Superlliga Catalana pero que ya ha sido rebautizada antes de estrenarse-.

Cambiar las reglas del juego con la competición ya acabada a buen seguro no habrá entado bien en los de L’Energia, que lógicamente a sabiendas de este posible desenlace habrían podido luchar por quedar penúltimos o antepenúltimos y beneficiarse del cambio en el reglamento. Sea como fuere, el efecto dominó también genera novedades en la citada Lliga Elit y en las consecutivas divisiones inferiores como Primera o Segunda Catalana.

Esta nueva categoría contará finalmente con la participación de Lloret, Horta y Viladecans. Inicialmente la iban a disputar los tres descendidos de Tercera Federación así como los equipos comprendidos del segundo al quinto clasificado de cada uno de los tres grupos de Primera Catalana y el mejor sexto clasificado. Estos fueron Lloret y Viladecans, que disputaban un play-off para ganar el último billete a la Lliga Elit que finalmente no hará falta. Quedaron 1-1 en la ida y la vuelta, prevista para este sábado (18h) en Lloret, se disputará igual aunque ya sin acicates deportivos. El Horta, sexto pero con menos coeficiente de puntos, también se ve beneficiado de este ‘Plan Marshall’ de la RFEF. Y todos contentos.