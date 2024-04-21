El Viladecans no pudo puntuar en Sant Boi
- Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones
- Rashford y su infancia: 'Cuando crecí me di cuenta de lo que había pasado mi madre
- Decisión tomada con Mastantuono
- El segundo 'Dream Team' de Cruyff que pudo ser y no fue: 'Con Zidane tuvo que romper un compromiso
- Víctor Sada: 'Íbamos ganando a los Lakers y Ron Artest me pegó una hostia
- La inexplicable renuncia del Madrid al mercado invernal
- El central Marcos Senesi entra en la órbita del Barça
- Daniel Lacalle, economista: 'Los salarios han subido un 17% pero la inflación...