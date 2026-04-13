La vieja guardia sigue viva

El Reus FC Reddis sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en zona de promoción ante la SDIbiza gracias a la jerarquía de sus jugadores más experimentados, Xavi Jaime y Ricardo Vaz, dos de la vieja guardia cuando el Reus Deportiu estaba en el fútbol profesional, que hoy ponen poso en la plantilla de Marc Carrasco junto a junto a Fran Carbià, Alberto Benito y Ramón Folch.

En un partido que se mantuvo tenso hasta el último suspiro, los nombres propios del vestuario aparecieron para resolver cuando más apretaba el marcador. Esta victoria no solo refuerza la moral del grupo tras momentos de incertidumbre, sino que consolida su posición en la lucha por el ascenso.

Ricardo Vaz fue el encargado de abrir el camino en el minuto 59. Su gol permitió al equipo asentar su juego y recuperar el control del ritmo tras una primera parte disputada. Sin embargo, el triunfo no llegó hasta e descuento. En el minuto 95, Xavi Jaime anotó el 2-0 definitivo, desatando la euforia en el Municipal y cerrando un encuentro donde la veteranía fue el factor diferencial.

Con este resultado, el Reus demuestra que la veteranía de jugadores como Vaz y Jaime es su mejor seguro de vida. Mientras la juventud aporta el despliegue físico, ellos aportan la calma y el acierto necesarios en los momentos críticos. El bloque se mantiene firme en la zona noble, demostrando que su columna vertebral tiene el oficio necesario para pelear por todo esta temporada.