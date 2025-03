Víctor Sánchez: “Guardiola siempre me decía que era su ‘comodín’”

Víctor Sánchez Mata (Rubí, 8 de septiembre de 1987) nunca ha dejado de disfrutar del fútbol. Ni de sufrirlo. Tras pasar por las filas de Jàbac Terrassa o CE Europa, cumplió un sueño: vestir de azulgrana. Quien le haría debutar con el primer equipo sería Frank Rijkaard, pero quien realmente le marcó sería un Pep Guardiola que confió en su talento desde el primer momento.

Defendió, durante la mayor parte de su carrera, los intereses de un RCD Espanyol que poco tardó en ‘enamorarse’ de su calidad y entrega por un escudo que llegó a capitanear. Ocho temporadas y una salida compleja e injusta tras el descenso a Segunda División en 2020. Breve aventura en Australia y algo más de tres meses en Girona para contribuir en el regreso a Primera y sacarse esa ‘espinita’.

Ahora, tras colgar las botas en 2023, y con la Licencia UEFA B&A en su mano como paso previo a la UEFA PRO, se estrenó en los banquillos en el Juvenil A del Sant Cugat de Lliga Nacional y, tras una temporada de sobresaliente, sus chicos ya sueñan con el ascenso a División de Honor. Para conversar sobre tal fenómeno y valorar su trayectoria como futbolista profesional, Víctor Sánchez se sienta con SPORT en una cafetería del municipio de Vallés Occidental.

Siete jornadas por delante. Terceros. Suben dos equipos, Barça y Espanyol no cuentan ya que sus ‘A’ ya están en División de Honor. Seis y siete puntos de ventaja respecto a Grama y Sabadell. ¿Sensaciones?

No nos hemos puesto nunca el objetivo de ‘vamos a intentar ascender a División de Honor’, pero lógicamente los chicos no son tontos y sabemos que si seguimos al nivel que estamos lo vamos a conseguir. Vamos planteando bloques de cuatro partidos, ahora teníamos Cornellà, Hospitalet, Martinenc y Grama, y la idea era sacar los máximos puntos posibles, llevamos cuatro de seis. Nos quedarán cinco y a partir de ahí, a soñar.

Víctor Sánchez dirige a los suyos en el Jaume Tubau durante el Sant Cugat-FC Barcelona B / @avillaresvila | @SantCugatFC

¿Tus jugadores te tienen más ‘respeto’?

Ya llegué al final de la temporada pasada, pero sí que es verdad que notas en la pretemporada como te van tanteando, les cuesta hablar contigo, les hablas y les cuesta abrirse. Todo lo que dices lo tienen muy en cuenta y te escuchan mucho. Tienes esa imagen de ‘si este chico ha sido profesional y nos dice algo, tiene que ser interesante’. Intentamos saber siempre cómo están, hablar mucho con ellos.

Tienes esa imagen de ‘si este chico ha sido profesional y nos dice algo, tiene que ser interesante’. Víctor Sánchez — Exfutbolista y entrenador del Juvenil A del Sant Cugat

Empatasteis (3-3) con el Juvenil B del Barça en la primera vuelta. Se va hablando de los próximos Lamine Yamal, Pau Cubarsí… ¿te impresionó algún chico en concreto?

Los teníamos más o menos vistos. Nos marcó y venía haciendo una buena temporada Sama [Nomoko], extremo derecho, rápido, fuerte y bueno tácticamente. Me gustó también el punta, Adrián [Guerrero], chico bajito que viene a recibir y entiende muy bien los espacios. Hablé con Bojan porque el año pasado estuvo de segundo en el Cadete A y me habló muy bien de él. Y me acuerdo de un central o pivote, Baba [Kourouma], que es cadete todavía. Se nota que son jugadores diferentes y al final tienes que contrarrestar lo que tienen con tus armas.

Baba Kourouma se está consolidando en la zaga del Juvenil B / FCB

Y Marc Bernal tiene ficha en este Juvenil…

Es un año más joven aun que Lamine. Que sea juvenil de primer año y esté en Primera División es algo abismal. Algo que solo pasa aquí, en el Barça. También entiendo que es por necesidad, pero claro, si salen chicos con este nivel…

Una temporada tan excepcional que os pone en el foco de Barça, Espanyol y compañía.

Nadie contaba con nosotros, un equipo que acaba de ascender. Ahora, llegamos al campo y vemos que nos vienen a ver ojeadores y/o entrenadores de otros clubes. Si conseguimos estar en División de Honor el año que viene es difícil que un jugador se vaya porque al final todo el mundo quiere jugar ahí, y qué mejor que hacerlo con tu equipo. Si después viene Barça o Espanyol, no puedes hacer nada, pero creo que van a estar a gusto, saben que van a ser importantes. Tenemos a jugadores tan buenos que quizá no hay una ‘superestrella’, no sabemos a qué nivel van a estar cuando salgan, pero aquí en su hábitat te dan un rendimiento altísimo.

Imagen del choque entre los juveniles de Sant Cugat y Barça B / @avillaresvila | @SantCugatFC

Debutaste en el primer equipo del Barça con Rijkaard, pero quien confió en tí fue Pep Guardiola.

Para mí, probablemente, sea la persona que más me ha ayudado e influido para poder llegar a Primera. Yo se lo digo mucho a los chicos: la diferencia de jugar en Segunda Federación a hacerlo en Primera División no es tan grande como parece. El salto es difícil si lo haces poco a poco. Yo hice primer año de Juvenil con Jàbac, el segundo en Europa y al tercero llegué al Barça. ¿Qué hace falta para llegar al primer equipo? Que alguien te dé la oportunidad. Y, lógicamente, que tú respondas. Y a mí me pasó eso con Guardiola.

Reencuentro de la plantilla del Barça B que dirigió Pep Guardiola / @victor_s_4

Para mí, probablemente, [Pep Guardiola] sea la persona que más me ha ayudado e influido para poder llegar a Primera. Víctor Sánchez — Exfutbolista y entrenador del juvenil A del Sant Cugat

¿Cómo se gestó?

El Barça C desaparece, subimos al B y él se reúne con todos y nos empieza a explicar qué piensa de cada uno de nosotros. A mí me dice que confía en mí, que cree que le puedo dar mucho al equipo y le gusta la personalidad que tengo y la confianza que tengo en mí mismo. Y empieza la temporada. Para mí es clave porque juego prácticamente de todo, siempre me decía - además hace poco estuve con él en Mánchester- ‘eres mi comodín, yo sabía que si me faltaba lateral izquierdo ponía a Víctor, si me faltaba delantero ponía a Víctor’. Y eso para un entrenador es vida. Eso le hizo confiar en mí para subir al primer equipo. Si en ese momento me hubiese quedado en el B, no sé qué hubiese pasado.

Víctor Sánchez recibió la total confianza de Pep Guardiola / Agencias

Guardiola siempre me decía ‘eres mi comodín, yo sabía que si me faltaba lateral izquierdo ponía a Víctor, si me faltaba delantero ponía a Víctor' Víctor Sánchez — Exfutbolista y entrenador del Juvenil A del Sant Cugat

Guardiola es mucho Guardiola.

Es un genio. Es diferencial a nivel táctico. Le da vueltas a todo, siempre quiere mejorar. Yo entiendo que ahora se le machaca mucho más en España que en Inglaterra. Estoy seguro. Cuando una persona tiene éxito, genera envidias. Y, al final, cuando te va mal, la gente se alegra. Es un entrenador que ha ganado seis Premier League en los últimos siete años. Es prácticamente imposible que alguien lo iguale.

Víctor Sánchez elogia la figura de Valdés en el vestuario del Barça / Agencias

¿Y cómo era convivir en ese vestuario?

Lo piensas más cuando ya te has ido. Estás un poco en ‘shock’ cuando estás con ellos. Lo naturalizas, aunque no es algo natural porque cuando te vas te das cuenta de lo que has conseguido estando ahí. Yo debuto con Rijkaard y el vestuario es complicado: Deco, Ronaldinho, Eto’o, Thuram, Edmílson… Había muchos egos. El equipo venía un poco en decadencia desde la Champions que ganaron en París y era el último año de Rijkaard. Cuando hago dinámica con el primer equipo al completo, con Guardiola, se fue gente importante y ya el peso lo llevan los Victor Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta. Era gente de la casa e hizo que todo fuera más fácil. Por ejemplo, Victor, que tiene aura de chico malo, era espectacular con los jóvenes. A los jóvenes no nos tocaba nadie.

Ocho temporadas y media en Cornellà. 269 partidos. Y uno de los capitanes.

Llegué al Espanyol como cuando entras en un nuevo trabajo y estás en periodo de prueba. Firmo un contrato de dos años, había estado en Jérez, Getafe y Suiza, había nacido nuestro primer hijo, por lo que fue una etapa complicada, y poder volver a casa, con mi familia, lo era todo. Llegas un poco con la etiqueta exBarça, pero tuve la suerte de que, primero, Javi Márquez, Joan Verdú y Sergio García me ayudaron mucho, y, después, la afición congenió mucho conmigo por mi forma de jugar, de sentir, dejárselo todo y no dar un balón por perdido. Encontré mi casa.

Javi López, junto a su inseperable amigo Víctor Sánchez tras un entrenamiento. / Agencias

El único 'pero', tu salida, ¿verdad?

Fue un año durísimo. Que el equipo bajara y nos echaran tanto a Javi [López] como a mí fue muy complicado. Tú puedes bajar, pero lo que quieres es no irte hasta que no hayas subido al equipo otra vez. Es algo que queda pendiente.

Que el equipo bajara y nos echaran tanto a Javi [López] como a mí fue muy complicado. Víctor Sánchez — Exfutbolista y entrenador del Juvenil A del Sant Cugat

Una 'espina' que te pudiste sacar en Girona.

Mi mujer y yo estamos enamorados de Australia y espero volver en un futuro como entrenador. Pude disfrutar más del fútbol, no preocupaba si ganabas o perdías. En julio de 2021 hubieron más casos de Covid-19 y cerraron el país. En España estaba mejor y en septiembre decidimos volver. Firmé por el Girona en febrero, pero tuve la mala suerte de lesionarme del sóleo. Jugué el primer partido, ganamos y me lesioné en el entrenamiento compensatorio del lunes. Me volví a lesionar y ya empalmé hasta el play-off. Solo pude sumar a nivel de grupo, pero sí que es verdad que Míchel me dijo que si hubiese venido antes habría jugado mucho. Estoy orgulloso de ello, sobre todo de acabar ascendiendo.

¿Cómo ves al Girona?

Voy hablando con Míchel de vez en cuando. Conozco al doctor del equipo, y me dice que no era normal que el delantero del Girona - o de cualquier otro club - marcara 24 goles. El rendimiento de Aleix, Couto, Dovbyk, Savinho... tampoco es normal que al año siguiente se marche al City y sea titular. Los que hemos jugado en Europa sabemos que, cuando hay una competición europea por medio, es muy difícil gestionarlo. Por el tema de las cargas y por el foco. Inconscientemente dices 'no, lo importante es la Liga', pero cuando te llega el partido de Europa League quieres seguir avanzando rondas.

El Girona tiene suerte de tener a Míchel.

Es muy buena persona. En Girona se hacen las cosas muy bien, por la forma escalonada que tienen de trabajar: el dueño no se mete en lo que hace el presidente, ni el presidente en el trabajo del director deportivo y el entrenador. Entrenador y director deportivo sí que van de la mano.

En Girona se hacen las cosas muy bien, por la forma escalonada que tienen de trabajar Víctor Sánchez — Exfutbolista y entrenador del Juvenil A del Sant Cugat

¿Sufres mucho con el Espanyol?

Si me hubieses preguntado hace tres meses, te habría dicho que estaba sufriendo mucho porque el equipo no tenía una buena dinámica. Para mí faltaba presencia arriba, ya que Véliz, Cheddira o Cardona no acababan de tener ese 'feeling', pero hicieron un gran mercado de invierno: Roberto da la vida a Puado y Urko me parece muy buen jugador. Se nota la esencia de Manolo, es un equipo que defiende bien, les generan muy poco, tienen al mejor portero de LaLiga. Se va a poder conseguir la salvación sufriendo, seguro.

Víctor Sánchez, uno de los capitanes del Espanyol / Agencias

Comentabas tu idea de volver a Australia. ¿Dónde te ves en los próximos años?

Ojalá poder crecer aquí en España porque es una liga súper competitiva. Y ojalá ser entrenador del Espanyol en el futuro. También tengo la idea de en algunos años poder hacer aventura en Australia, Japón o Estados Unidos.