Víctor Granero, Pol Tarrenchs y Aleix Soler vuelven a disfrutar sobre el césped

Después de sufrir lesiones complicadas, volvieron a debutar esta temporada Los jugadores de la Unió Atlètica Horta, UE Vilassar Mar y UE Figueres reaparecen varios meses después

Este fin de semana fue una jornada de reapariciones, los hasta hora lesionados Pol Tarrenchs (UE Figueres), Víctor Granero (UE Vilassar Mar) y Aleix Soler (U.At.Horta) vuelven a disputar un partido de fútbol después de estar varios meses en el dique seco.

426 días después de la lesión, Tarrenchs, debutaba esta temporada en el campo del Torelló. El lateral no jugaba un partido oficial desde que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles el pasado 5 de diciembre de 2021 contra el Granollers. El capitán del equipo, feliz tras (re)debutar, explicaba a medios del club que soñaba con este momento desde hace mucho. "Tenía muchas ganas de volver a ayudar al equipo, era lo que más ilusión me hacía", añadía Pol Tarrenchs al acabar el partido.

Después de llegar al club en el año 2019, Pol Tarrenchs se ha convertido en una pieza importante en el quipo, tanto es así, que es uno de los capitanes de la UE Figueres. "No es una lesión fácil, no tienes plazos de vuelta, fue complicado sobre todo al principio porque pasé por diferentes doctores y fisios y no encontrábamos un tratamiento que fuese del todo efectivo", matizaba el jugador después de una larga y dura recuperación.

🔙 @poltarrenchs, en el retorn 14 mesos després! 😃



❛Estic molt feliç, somiava en tornar a jugar”



❛Se m’ha fet molt llarg, quan veus que no millores et passen moltes coses pel cap"



❛Quan va acabar el partit a Torelló em va caure alguna llàgrima"



ℹ️ https://t.co/nLBM0joUBN pic.twitter.com/akSgEGH21h — UE Figueres (@UEFigueres) 8 de febrero de 2023

Tras 14 meses en la sombra, y después de haber disputado los primeros minutos de la temporada, Pol Tarrenchs afirma que "El trabajo aún no se ha terminado y que queda mucho para estar en el máximo nivel. He vuelto, pero tengo que recuperar mejor el tendón y que pueda aguantar más carga". Además, visiblemente emocionado, Tarrenchs afirma que lloró al finalizar el encuentro "Los compañeros, el cuerpo técnico y la junta me abrazaron, se me cayó una lágrima".

"Siento que Vilassar Mar es mi casa"

Así de agradecido está Víctor Granero con el club y con 'Peque', su entrenador, después de haberlo esperado un año desde la lesión, con renovación incluida. "Estoy superagradecido a Albert, al 200% me han apoyado. Tanto él como el club son gente muy importante en mi carrera. Todos los años que he estado en el club, he aportado muchísimo al equipo. Entiendo que han querido ser agradecidos y responder como he merecido después de las lesiones que he sufrido".

El año 2019 también fue una temporada convulsa para el jugador de la UE Vilassar Mar. Ese año sufrió una lesión de rodilla, pero en ese caso conjunto al Dr. Cugat, decidieron optar por otro tipo de recuperación y no operar. Esta vez sí, en una acción fortuita con un compañero, Granero, se lesionaba y tomaba la decisión de pasar por quirófano. "La recuperación fue diferente, cambia todo muchísimo con respecto a la anterior lesión, es un proceso más largo y sobre todo más pesado, pero lo acabas sacando adelante a base de horas y esfuerzo. Lo peor, es la parte mental, tienes ganas de jugar y competir, pero no puedes hacer nada para revertirlo.", explicaba el capitán de la UE Vilassar Mar sobre el proceso de recuperación.

En una etapa oscura, como es una lesión de larga duración, los jugadores deben tener apoyo para creer en el proceso de mejora. Víctor nos explica, "Tanto preparadores físicos como mi padre, mi pareja, mi hermano, la gente de importante de mi vida ha estado allí en los momentos en que uno se le hace cuesta arriba, ir a entrenar, ir al gimnasio o levantarte pronto un día de vacaciones para ir a correr".

Incluso después de estar parado 1 año, Albert Aybar, entrenador de la UE Vilassar Mar, confío en darle minutos de titular. Granero explica la relación especial con el entrenador después de todo este proceso, "Sé la esencia que quiere transmitir a sus jugadores, el tipo de fútbol que quiere proponer. Siempre ha creído en mí, soy su extensión en el campo. Me puso de titular porque sabe quien soy dentro del campo, sobre todo en indicaciones, en ordenar a la gente." Con el objetivo en mente, Víctor Granero intentará ayudar de inmediato a su equipo con su calidad y goles, y así lo expresa él, "Espero que este año sea bueno y pueda ayudar desde ya al club que me lo ha dado todo".

301 días después, Aleix Soler vuelve a los terrenos de juego

El mejor jugador de Primera Catalana en la temporada 20/21, Aleix Soler, reaparecía en un partido oficial después de hacer oficial su fichaje por la Unió Atlètica Horta el pasado mes de mayo. El jugador, con buena salida de pelota y contundente en el juego, disputaba sus primeros minutos de la temporada ante la Escola Esportiva Guineueta. En el minuto 9 de partido, Aleix Soler entraba desde el banquillo, 301 días después de la lesión en el empate a dos fuera de casa.