A Víctor Bravo le gusta su Terrassa

El Terrassa perdió ante el Europa en el Nou Sardenya la final del memorial Carles Capella (1-0) pero ofreció una gran imagen, sobre todo para su técnico Víctor Bravo, que se mostraba muy satisfecho del comportamiento de sus jugadores: "Ha sido nuestro mejor partido de la pretemporada ante un gran rival como el Europa. Hicimos una primera parte magnífica en la que nos hemos podido ir con 0-2 por ocasiones y por juego. Les hemos apretado bien arriba. Ellos nos buscaban la espalda con pases largos pero hemos estado bien perfilados. La primera parte ha sido verdaderamente buena".

El técnico del Terrassa reconoció que tras el descanso su equipo no rayó al mismo nivel: "En la segunda parte bajamos un poco la intensidad y nos hemos precipitado un poco. El resultado de la segunda parte tampoco refleja lo que pasó, pero ellos acertaron y el fútbol tiene estas cosas. Creo que hicimos más méritos que ellos porque generamos más ocasiones, hicimos más y mejor fútbol y en muchas fases del partido ellos estuvieron encerrados atrás. Si fuera boxeo en puntos habríamos ganado el partido, pero al final esto es acierto y ellos tuvieron más pegada".

Bravo se quedó, en definitiva, con todo lo bueno que vio en su equipo: "Muy contento por la primera parte y por los jugadores que están sumando y dando pasitos. Hay que seguir mejorando para estar a tope en el inicio de Liga".