Vic depende de Esplugues

La victoria de la UE Vic en el campo de la Montañesa cambia por completo el guion del descenso. Este resultado sitúa al equipo con 32 puntos, colocándolos a tiro de piedra de la salvación justo antes del cierre del campeonato. La tensión es máxima, ya que la zona baja de la tabla está comprimida en apenas dos puntos entre tres equipos que luchan por evitar el pozo. El Vic ha demostrado resiliencia tras una racha irregular, encontrando en este último triunfo la fe necesaria para afrontar la final definitiva.

El calendario ha deparado un desenlace de infarto para la última jornada. Mientras el Vic se prepara para recibir al Badalona, sus dos rivales directos se enfrentan entre sí en un duelo fratricida. El Can Vidalet, con 33 puntos, y el Cerdanyola, con 31, protagonizarán un partido a vida o muerte donde cualquier resultado afecta directamente al Vic. El gran reto para los locales será superar al Badalona, que llega como segundo clasificado y no regalará nada al jugarse su puesto en el play-off. Un triunfo del Vic en su estadio obligaría al Can Vidalet a ganar su partido para no verse superado en la tabla clasificatoria. Si el Can Vidalet y el Cerdanyola empatan, una victoria del Vic les otorgaría la permanencia automática por puntos totales. Incluso un empate del Vic podría ser útil si el Cerdanyola derrota al Can Vidalet, dependiendo siempre de la diferencia de goles general

La UE Vic llega con la moral reforzada después de estar casi desahuciado a tener el destino en sus manos si los resultados ajenos acompañan. La épica está servida y el 0-1 ante la Montañesa ha sido el primer paso de lo que podría ser una salvación histórica.