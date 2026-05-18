El viaje no termina en Orense

El vestuario del Reus FC Reddis se inundó de un silencio espeso, roto únicamente por el crujido de la decepción tras la eliminación en el play-off. No hay consuelo inmediato cuando el trabajo de todo un año se escapa entre los dedos, dejando una profunda tristeza que empaña las miradas de los jugadores. Sin embargo, en medio del dolor, las palabras del entrenador Marc Carrasco resonaron con la fuerza de quien sabe que esto no es un punto final. El técnico admitió con sinceridad que al equipo “nos ha faltado colmillo” en los momentos decisivos, un análisis maduro que no esconde los errores, sino que los asume para aprender.

A pesar del duro golpe recibido lejos de casa, Carrasco no dudó en reivindicar la valentía y el coraje de una plantilla que compitió con el corazón. Las lágrimas de hoy reflejan la amargura del momento, pero el técnico dejó un mensaje rotundo para el futuro: “El club seguirá creciendo”. No existe la derrota definitiva para un grupo que ha demostrado una identidad tan clara y una fe inquebrantable en cada eliminatoria.

El orgullo de haber devuelto la ilusión a la ciudad debe ser el motor que impulse el proyecto en la próxima temporada. La cabeza debe mantenerse alta porque este viaje no termina aquí”.