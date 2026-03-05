La Verneda vuelve a creer en el Júpiter

Lo que cambian dos partidos. Hace apenas una semana, el ambiente en La Verneda era plomizo. Siete jornadas sin ganar pesaban como una losa sobre un CE Júpiter que veía cómo el abismo del descenso a la Liga Élite se hacía cada vez más profundo. Se hablaba de crisis y de dinámicas perdedoras. Pero en dos jornadas, el equipo masculino ha logrado una metamorfosis espectacular.

La resurrección comenzó con una victoria balsámica a domicilio ante el Manlleu (1-2), un triunfo que actuó como un desfibrilador moral. Pero la verdadera prueba de algodón llegaba este fin de semana en el regreso a casa, casi un mes después, ante un rival directo: el Ciudad Cooperativa. Juanjo García, el técnico grisgrana, agitó el árbol con una decisión valiente: dar la titularidad al debutante Dani Ruiz. La apuesta no pudo salir mejor. Ruiz brilló, convirtiéndose en el catalizador del juego ofensivo en un triunfo por 2-1 que hizo rugir de nuevo a La Verneda tras casi tres meses de sequía local.

Este Júpiter es otro. Ha recuperado su identidad: solidez colectiva, destellos de calidad individual y carácter para sufrir en el tramo final. Sumar seis puntos vitales en seis días ha transformado el miedo en fe. La permanencia, que parecía una quimera, está ahora a tan solo un punto. La Verneda vuelve a ser un fortín y la conexión con la afición se ha reavivado. El trabajo no está hecho, quedan muchas "finales", pero la confianza renovada invita al optimismo. Próxima parada: el Valls, un equipo de playoff que solo saca seis puntos a un Júpiter que ha despertado y ya no tiene miedo a nada.